Pekin'de uçak gökdelene çarptı: Korkunç görüntüler yayıldı

Pekin'de küçük bir uçak, şehrin en yüksek gökdelenlerinden birine çarptı. Olay sonucunda binadan kopan parçalar sokaklara saçıldı. Yabancı medya kuruluşları durumu böyle aktarıyor.

Edinilen bilgiye göre olay, Cuma günü yerel saatle 18:00 sularında meydana geldi. Çin yapımı, tek motorlu ve iki kişilik B-12PP model hafif uçak, Pekin'in en yüksek binası olan 109 katlı CITIC Tower (China Zun) binasına çarptı.

Sosyal medyada yayılan videolarda, binadaki bazı camların kırıldığı, uçağın kuyruk kısmının yere düştüğü ve etrafa parçaların saçıldığı görülüyor. Ayrıca binadan yoğun dumanlar yükselmesi nedeniyle tüm bina hızla tahliye edildi.

İlk bilgilere göre uçak, kazadan yaklaşık 30 dakika önce Shifosi Havalimanından havalanmış ve tekrar aynı havalimanına dönmesi planlanmıştı. Ancak bilinmeyen nedenlerle belirlenen rotadan çıktı. Uçuş takip sistemi, uçağın sinyalini Pekin'in Doğu Beşinci Çevre Yolu yakınlarında kaybetti.

Kazanın ardından gökdelene çıkan bazı yollar geçici olarak kapatıldı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre polis ve acil servisler bölgeyi hızla kontrol altına aldı. Ayrıca kolluk kuvvetlerinin olay yerindeki kişilerin fotoğraf ve video çekmesine kısıtlama getirdiği, sosyal medyaya yüklenen bazı videoların ise kısa sürede silindiği bildiriliyor.

Şu anda uçağın neden rotadan çıktığı ve kazaya neyin sebep olduğu konusunda resmi soruşturma devam ediyor.