Pekin'de uçak gökdelene çarptı: Korkunç görüntüler yayıldı

·3·Dünya
Pekin'de uçak gökdelene çarptı: Korkunç görüntüler yayıldı

Pekin'de küçük bir uçak, şehrin en yüksek gökdelenlerinden birine çarptı. Olay sonucunda binadan kopan parçalar sokaklara saçıldı. Yabancı medya kuruluşları durumu böyle aktarıyor.

Edinilen bilgiye göre olay, Cuma günü yerel saatle 18:00 sularında meydana geldi. Çin yapımı, tek motorlu ve iki kişilik B-12PP model hafif uçak, Pekin'in en yüksek binası olan 109 katlı CITIC Tower (China Zun) binasına çarptı.

Sosyal medyada yayılan videolarda, binadaki bazı camların kırıldığı, uçağın kuyruk kısmının yere düştüğü ve etrafa parçaların saçıldığı görülüyor. Ayrıca binadan yoğun dumanlar yükselmesi nedeniyle tüm bina hızla tahliye edildi.

Çok katlı binaların yanına düşmüş küçük bir uçak.

İlk bilgilere göre uçak, kazadan yaklaşık 30 dakika önce Shifosi Havalimanından havalanmış ve tekrar aynı havalimanına dönmesi planlanmıştı. Ancak bilinmeyen nedenlerle belirlenen rotadan çıktı. Uçuş takip sistemi, uçağın sinyalini Pekin'in Doğu Beşinci Çevre Yolu yakınlarında kaybetti.

Kazanın ardından gökdelene çıkan bazı yollar geçici olarak kapatıldı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre polis ve acil servisler bölgeyi hızla kontrol altına aldı. Ayrıca kolluk kuvvetlerinin olay yerindeki kişilerin fotoğraf ve video çekmesine kısıtlama getirdiği, sosyal medyaya yüklenen bazı videoların ise kısa sürede silindiği bildiriliyor.

Şu anda uçağın neden rotadan çıktığı ve kazaya neyin sebep olduğu konusunda resmi soruşturma devam ediyor.

PekinCITIC TowerChina Zun
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Gizemli Dağda Yüzlerce Hoparlör Bulundu: Nedeni Ne?Gizemli Dağda Yüzlerce Hoparlör Bulundu: Nedeni Ne?Bugün, 20:56Japonya'da anaokulu çocuklarını yaz sıcağından korumak için harika bir çözüm bulunduJaponya'da anaokulu çocuklarını yaz sıcağından korumak için harika bir çözüm bulunduBugün, 20:49Avrupa'da Sıcak Hava Dalgası Kurbanları Artıyor: 4 Günde 212 ÖlümAvrupa'da Sıcak Hava Dalgası Kurbanları Artıyor: 4 Günde 212 ÖlümBugün, 20:37Bir valiz üç Özbekistanlıyı ölüme götürdüBir valiz üç Özbekistanlıyı ölüme götürdüBugün, 19:53Macaristan'da insan organlarından yemek yapan adam tutuklandıMacaristan'da insan organlarından yemek yapan adam tutuklandıBugün, 18:32Fransa'da aşırı sıcakların ardından klima savaşı başladı (video)Fransa'da aşırı sıcakların ardından klima savaşı başladı (video)Bugün, 18:26
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

12 Ağustos'ta nadir olay: gündüz bir an için geceye dönüşecek
12 Ağustos'ta nadir olay: gündüz bir an için geceye dönüşecek
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
Dünya'nın dönüşü tehlikeli şekilde yavaşlıyor: Bilim insanları uyardı
Dünya'nın dönüşü tehlikeli şekilde yavaşlıyor: Bilim insanları uyardı
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
Dünyayı hayrete düşüren proje: Hayvansız et üretilen ilk çiftlik faaliyete geçti
Dünyayı hayrete düşüren proje: Hayvansız et üretilen ilk çiftlik faaliyete geçti
Hollanda'da ilk kez küçük bir çocuğa ötanazi uygulandı
Hollanda'da ilk kez küçük bir çocuğa ötanazi uygulandı
Dünyayı rekor sıcaklıkta yıllar bekliyor
Dünyayı rekor sıcaklıkta yıllar bekliyor