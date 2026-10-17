Dokumacı kuşun kusursuz “asma sarayı” nasıl inşa edilir? (video)

·3·Dünya
Dokumacı kuşun kusursuz “asma sarayı” nasıl inşa edilir? (video)

Doğanın her mucizesi insanı hayrete düşürmeye devam ediyor. Sosyal medyada, ağacın ince bir dalına asılı halde yumuşak otlar ve dal liflerinden bir sanat eseri gibi kusursuz bir yuva ören dokumacı kuşun (Baya weaver) videosu binlerce kişinin dikkatini çekerek geniş çaplı tartışmalara yol açıyor.

Bu küçük canlının hiçbir alet kullanmadan, sadece gagası ve ayakları yardımıyla yarattığı mühendislik çözümü, en deneyimli dokumacıları veya inşaatçıları bile hayrete düşürüyor.

Dala sabitlemeden hazır sığınağa: Dokuma süreci

Videoda kuşun yuvayı adım adım nasıl bir ustalıkla inşa ettiği açıkça görülüyor:

  • Temel ve bağlama becerisi: Kuş önce bir ağaç dalı seçer, uzun ve esnek yeşil ot liflerini ayaklarıyla sıkıca tutarak birkaç kat halinde sarar. Liflerin çözülmemesi için gagasıyla gerçek düğümler atar;

  • Küp (armut) şekli: Yavaş yavaş aşağıya doğru örülen yuva, gerçek bir testi veya beşik şeklini alır. Lifler birbirine o kadar sıkı ve sağlam örülür ki, rüzgara, şiddetli yağmura ve fırtınalara kolayca dayanabilir;

  • Güvenli giriş yolu: Yuvanın alt kısmında özel bir giriş bırakılır. Bu yapı, yılanlardan, yırtıcı kuşlardan ve diğer tehlikelerden korunmak için mükemmel bir savunma aracıdır;

  • Son test ve huzur: Yuva tamamlandığında kuş içine girer, dışarıyı gözetler, emeğinin meyvesinin tadını çıkarır ve orayı yumurta bırakıp yavru çıkarmak için sıcak bir yuvaya dönüştürür.

Hayranların takdiri: «En iyi mühendis»

Bu videoyu izleyen internet kullanıcıları, bu canlıya verilen doğuştan gelen yetenek ve içgüdü karşısında hayranlıklarını gizleyemediler:

  • Sosyal medyadaki binlerce yorumda insanlar Yaratıcı'nın gücüne övgüler yağdırarak («Subhanallah»), bu küçük kuşu doğanın en yetenekli mimarı ve mühendisi olarak tanımlıyor;

  • Pek çok yorumcu, insanın özel aletlerle bile böyle ince ve sağlam bir dokuyu kolayca yaratamayacağını, kuşun ise hiçbir çizim olmadan doğal bir uyum yarattığını özellikle vurguladı.

Doğanın bu gibi anları, canlılar dünyasındaki her varlığın kendine has bir görev, şaşırtıcı bir yetenek ve güzellikle yaratıldığını bir kez daha hatırlatıyor.

Baya WeaverKuşDokumaİnternet VideosuDoğa
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Nijeryalı genç 4 metrelik sıra dışı bisikletiyle şehir sokaklarını fethetti (video)Nijeryalı genç 4 metrelik sıra dışı bisikletiyle şehir sokaklarını fethetti (video)Bugün 17:00Tenis topu uçan martıya çarptı — kuşun sonraki hali şaşırttı (video)Tenis topu uçan martıya çarptı — kuşun sonraki hali şaşırttı (video)7 Ekim 18:48Ballack 50 yaşında 26 yaşındaki modelle evleniyor: Düğün Côte d'Azur'da veya bir şatoda olacak!Ballack 50 yaşında 26 yaşındaki modelle evleniyor: Düğün Côte d'Azur'da veya bir şatoda olacak!29 Eylül 07:04Uyuşturucu taşıyan güvercin: Tayland polisi sıra dışı bir "kuryeyi" yakaladıUyuşturucu taşıyan güvercin: Tayland polisi sıra dışı bir "kuryeyi" yakaladı13 Eylül 23:08Doğa Mucizesi: Dünyada başında boynuzu olan tek kuş nerede yaşıyor?Doğa Mucizesi: Dünyada başında boynuzu olan tek kuş nerede yaşıyor?28 Ağustos 17:11Tatlıda karınca kullanan ünlü şef hapis cezasıyla karşı karşıyaTatlıda karınca kullanan ünlü şef hapis cezasıyla karşı karşıya22 Temmuz 15:29
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
38 yaşındaki kadın aynı anda dört tek yumurta ikizi erkek bebek bekliyor
38 yaşındaki kadın aynı anda dört tek yumurta ikizi erkek bebek bekliyor
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Gizemli yapının altında odalar ve tünel tespit edildi
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Gizemli yapının altında odalar ve tünel tespit edildi