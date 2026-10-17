Dokumacı kuşun kusursuz “asma sarayı” nasıl inşa edilir? (video)

Doğanın her mucizesi insanı hayrete düşürmeye devam ediyor. Sosyal medyada, ağacın ince bir dalına asılı halde yumuşak otlar ve dal liflerinden bir sanat eseri gibi kusursuz bir yuva ören dokumacı kuşun (Baya weaver) videosu binlerce kişinin dikkatini çekerek geniş çaplı tartışmalara yol açıyor.

Bu küçük canlının hiçbir alet kullanmadan, sadece gagası ve ayakları yardımıyla yarattığı mühendislik çözümü, en deneyimli dokumacıları veya inşaatçıları bile hayrete düşürüyor.

Dala sabitlemeden hazır sığınağa: Dokuma süreci

Videoda kuşun yuvayı adım adım nasıl bir ustalıkla inşa ettiği açıkça görülüyor:

Temel ve bağlama becerisi: Kuş önce bir ağaç dalı seçer, uzun ve esnek yeşil ot liflerini ayaklarıyla sıkıca tutarak birkaç kat halinde sarar. Liflerin çözülmemesi için gagasıyla gerçek düğümler atar;

Küp (armut) şekli: Yavaş yavaş aşağıya doğru örülen yuva, gerçek bir testi veya beşik şeklini alır. Lifler birbirine o kadar sıkı ve sağlam örülür ki, rüzgara, şiddetli yağmura ve fırtınalara kolayca dayanabilir;

Güvenli giriş yolu: Yuvanın alt kısmında özel bir giriş bırakılır. Bu yapı, yılanlardan, yırtıcı kuşlardan ve diğer tehlikelerden korunmak için mükemmel bir savunma aracıdır;

Son test ve huzur: Yuva tamamlandığında kuş içine girer, dışarıyı gözetler, emeğinin meyvesinin tadını çıkarır ve orayı yumurta bırakıp yavru çıkarmak için sıcak bir yuvaya dönüştürür.

Hayranların takdiri: «En iyi mühendis»

Bu videoyu izleyen internet kullanıcıları, bu canlıya verilen doğuştan gelen yetenek ve içgüdü karşısında hayranlıklarını gizleyemediler:

Sosyal medyadaki binlerce yorumda insanlar Yaratıcı'nın gücüne övgüler yağdırarak («Subhanallah»), bu küçük kuşu doğanın en yetenekli mimarı ve mühendisi olarak tanımlıyor;

Pek çok yorumcu, insanın özel aletlerle bile böyle ince ve sağlam bir dokuyu kolayca yaratamayacağını, kuşun ise hiçbir çizim olmadan doğal bir uyum yarattığını özellikle vurguladı.

Doğanın bu gibi anları, canlılar dünyasındaki her varlığın kendine has bir görev, şaşırtıcı bir yetenek ve güzellikle yaratıldığını bir kez daha hatırlatıyor.