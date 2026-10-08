ABD, Maduro ve eşine karşı yeni suçlamalarda bulunuyor

ABD tarafından özel bir askeri operasyon sırasında tutuklanan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'e karşı yeni ve daha ağır cezai suçlamaların yöneltilmesi bekleniyor. Saygın CNN televizyon kanalının kendi kaynaklarına dayandırdığı habere göre, New York federal savcılığı, eski lideri ve eşini Venezuela hapishanelerinde tutulan ABD vatandaşlarını yasa dışı alıkoymak ve onlara işkence uygulamakla suçluyor.

Kanalın görüştüğü kaynaklar, yeni suçlama paketinin resmen 8 Ekim'de açıklanabileceğini belirtti.

Yeni soruşturma yönü: Amerikalılarayönelik işkence

Dava kapsamındaki yeni bilgiler, Maduro rejimi döneminde hapsedilen yabancıların durumuna odaklanıyor:

Yasa dışı tutuklamalar: Soruşturma verilerine göre yeni suçlamalar, Maduro'nun iktidarda olduğu yıllarda 10'dan fazla ABD vatandaşının haksız yere tutuklanması ve hapsedilmesiyle ilgili;

Zalimce muamele: ABD savcılığı, bu mahkumlara yönelik psikolojik ve fiziksel işkence uygulandığına dair kanıtlar topladı;

Suç ortakları: Müfettişler, işkencelere doğrudan katılan birkaç Venezuelalı yetkili ve güvenlik görevlisi hakkında da suç duyurusunda bulunmayı değerlendiriyor.

Özel operasyon ve uyuşturucu suçlaması

Nicolas Maduro'nun yakalanması, uluslararası hukukta emsalsiz bir olay olarak değerlendirilmişti:

2026 başındaki operasyon: ABD güçleri, Venezuela topraklarında acil bir askeri operasyon düzenleyerek Maduro ve eşini ülkeden çıkarmıştı;

İlk neden: Bu operasyonun temel nedeni, Maduro'nun ABD tarafından uluslararası düzeyde aranması ve büyük miktarda uyuşturucu kaçakçılığına öncülük etmekle suçlanmasıydı.

Yargı süreci ve ceza süresi: Müebbet hapis tehlikesi

Uluslararası kamuoyunun gözü önündeki bu sansasyonel davanın takvimi ve olası sonuçları:

Duruşma günü belirlendi: Nicolas Maduro ve Cilia Flores hakkındaki ana dava 1 Haziran 2027 tarihinde başlayacak;

Müebbet hapis olasılığı: Jüri, Maduro ve eşini ABD'ye yasa dışı yollardan kokain sokmak amacıyla iş birliği yapmaktan suçlu bulursa, her ikisi de müebbet hapis cezasına çarptırılabilir.

New York mahkemesinde yeni maddelerin eklenmesi, Caracas'ın eski yönetimi hakkındaki davayı 21. yüzyılın en yankı uyandıran ve karmaşık jeopolitik yargı süreçlerinden biri haline getiriyor.