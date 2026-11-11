Özbekistanlı model Jeffrey Epstein ile ilgili korkunç olayı ifşa etti

Modellik kariyerine başlamak için Özbekistan'dan ABD'ye giden Roza (ismi değiştirilmiştir), ünlü cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile ilgili ağır olaylar hakkında konuştu. Roza, modellik ajansının kendisini iki kez Epstein'in Florida'daki evine fotoğraf çekimi için gönderdiğini belirtti. Roza, ajans yönetimini güvenliğini sağlamamakla suçluyor. Bu konu BBC tarafından haberleştirildi.

18 yaşında Epstein'in evine gönderildi

Roza, 2009 yılında ABD'ye geldikten bir ay sonra, MC2 Model Management ajansının Amerika'daki şubesi tarafından Jeffrey Epstein'in Palm Beach'teki konutuna iki kez fotoğraf çekimi için gönderildiğini söyledi.

O dönemde Epstein, reşit olmayan bir kişiye yönelik işlediği cinsel suçlardan dolayı cezasını çekiyordu. Buna rağmen, gündüz saatlerinde hapishane dışında çalışmasına izin verilmişti.

Roza, ajansın o dönemdeki ABD başkanı Jeff Fuller'ın nereye gittiğinden haberdar olduğunu belirtti. Fotoğraf çekimlerinden sonra Epstein, kıza asistanı olarak çalışmasını teklif etti. Daha sonra model, Epstein tarafından düzenli olarak cinsel istismara maruz bırakıldı.

«Ajansımın görevi beni korumaktı ama bunu başaramadılar. Aksine, beni tehlikeye attılar. Bunun için hesap vermeliler», — diyor Roza.