Özbekistanlı model Jeffrey Epstein ile ilgili korkunç olayı ifşa etti
Modellik kariyerine başlamak için Özbekistan'dan ABD'ye giden Roza (ismi değiştirilmiştir), ünlü cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile ilgili ağır olaylar hakkında konuştu. Roza, modellik ajansının kendisini iki kez Epstein'in Florida'daki evine fotoğraf çekimi için gönderdiğini belirtti. Roza, ajans yönetimini güvenliğini sağlamamakla suçluyor. Bu konu BBC tarafından haberleştirildi.
18 yaşında Epstein'in evine gönderildi
Roza, 2009 yılında ABD'ye geldikten bir ay sonra, MC2 Model Management ajansının Amerika'daki şubesi tarafından Jeffrey Epstein'in Palm Beach'teki konutuna iki kez fotoğraf çekimi için gönderildiğini söyledi.
O dönemde Epstein, reşit olmayan bir kişiye yönelik işlediği cinsel suçlardan dolayı cezasını çekiyordu. Buna rağmen, gündüz saatlerinde hapishane dışında çalışmasına izin verilmişti.
Roza, ajansın o dönemdeki ABD başkanı Jeff Fuller'ın nereye gittiğinden haberdar olduğunu belirtti. Fotoğraf çekimlerinden sonra Epstein, kıza asistanı olarak çalışmasını teklif etti. Daha sonra model, Epstein tarafından düzenli olarak cinsel istismara maruz bırakıldı.
«Ajansımın görevi beni korumaktı ama bunu başaramadılar. Aksine, beni tehlikeye attılar. Bunun için hesap vermeliler», — diyor Roza.
Ajans yöneticisinin eylemleri de şüphe uyandırdı
BBC gazetecileri, soruşturma sırasında Jeff Fuller'ın Roza'nın Palm Beach'e dönüş biletini ayırttığını gösteren finansal bir belge buldu. Ancak Fuller daha önce modelin Epstein'in evine gideceğinden habersiz olduğunu iddia etmişti. BBC gazetecilerinin sonraki sorularına ise yanıt vermedi.
ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan Epstein ile ilgili belgelerde, MC2 ajansından en az 10 modelin onunla görüştüğü veya bağlantıda olduğu kaydedildi.
Belgelere göre Epstein, 2005 yılında bu modellik ajansına 1 milyon dolar bağışta bulundu. Ancak ajans sahipleri iki yıl sonra onunla şirket arasında bir bağ olmadığını açıkladılar.
BBC soruşturmasında, ajansın eski ajanı Ramzi Elkolli ve direktörü Faith Kates'in de Epstein ile yakın ilişkileri olduğu belirlendi.
Bir başka model daha yaşadıklarını anlattı
Soruşturma sırasında Simona (ismi değiştirilmiştir) adlı bir başka model de yaşadıklarını ifşa etti. Simona, Epstein'in kendisine 200'den fazla kez cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.
Simona, Epstein ile 20 yaşında tanıştı. Daha sonra modellik kariyerini bırakıp onun asistanı oldu. Yaklaşık iki yıl boyunca Epstein, onun finansal ve kişisel hayatını kontrol etti.
Simona'ya göre Epstein, onu dünyanın en büyük modellik ajanslarından biri olan Next Management'ın yöneticisi Faith Kates ile de tanıştırdı. Görüşme sırasında Kates, ona estetik ameliyat yaptırmasını teklif etti ve cerrah hakkındaki bilgileri Epstein'e gönderdi.
Ancak Kates'in avukatları, müvekkillerinin Epstein tarafından kandırıldığını, onun suçlarından haberdar olmadığını bildirdi. Ayrıca Kates, modellere estetik ameliyat teklif ettiği iddiasını da reddetti.
Epstein'e yardım edenler de sorumlu tutulabilir
Bu olayların ardından New York Eyalet Senatörü Zellnor Myrie, Epstein'in suçlarıyla bağlantılı olabilecek kişilerin de yargılanma imkanını genişleten bir yasa tasarısı sundu.
Buna göre, Epstein'in suç eylemlerinden haberdar olan veya haberdar olması gereken kişilerin de sorumlu tutulması imkanı değerlendiriliyor.
Roza ise kendi hikayesini anlatarak diğer mağdurları da sessiz kalmamaya çağırdı. Yıllar geçmesine rağmen kendisi için adaletin hala yerini bulmadığını vurguladı.
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