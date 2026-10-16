Kazakistan'da nadir metalların çıkarılması için yeni bir ABD şirketi tescil edildi

·16·Dünya
Kazakistan'da nadir metalların çıkarılması için yeni bir ABD şirketi tescil edildi

Orta Asya'nın stratejik hammadde rezervlerine yönelik küresel ilginin arttığı bir dönemde, ABD şirketleri Kazakistan'ın madencilik ve jeoloji sektöründeki varlıklarını aktif olarak genişletiyor. «Farg‘ona» haber ajansının bildirdiğine göre, Kazakistan'da nadir toprak metalleri ve kritik minerallerin aranması ve işlenmesi konusunda uzmanlaşmış yeni bir büyük özel ABD şirketi resmen tescil edildi.

Bu adım, Washington ile Astana arasında stratejik hammaddeler konusunda iş birliğini derinleştirmeyi amaçlayan bir sonraki önemli pratik aşama olarak değerlendiriliyor.

AIFC'de tescil: Tek hissedar New York merkezli

Uluslararası finans merkezinde resmileştirilen bu anlaşmanın detayları şöyledir:

  • Tescil merkezi ve tarihi: Yeni özel şirket, 16 Ekim tarihinde Astana Uluslararası Finans Merkezi'nde (AIFC) resmen kuruldu;

  • Şirket adı: Şirket Kendala Critical Minerals Ltd. adı altında faaliyet gösterecek;

  • Ana kurucu: Yeni şirketin tek hissedarı, merkezi New York'ta bulunan Amerikalı KazAmerican Critical Minerals, Inc. şirketi oldu;

  • Başlangıç sermayesi: Belgelere göre, şirketin başlangıç sermayesi sembolik olarak 1 bin ABD doları olarak gösterilmiştir.

Hangi alanlar kapsanıyor?

AIFC belgelerinde belirtilen amaç ve faaliyet türleri oldukça kapsamlıdır:

  • Jeolojik arama ve çıkarma: Kazakistan topraklarındaki nadir ve kritik kaynakların jeolojik olarak aranması ve çıkarılması;

  • Derin işleme: Stratejik metaller ve nadir toprak elementlerinin hammadde olarak bırakılmayıp, derin endüstriyel işleme tabi tutulması;

  • Toptan satış ve ihracat: İşlenmiş kritik minerallerin toptan satışının yapılması ve uluslararası pazarlara tedarik edilmesi.

Nadir toprak metalleri neden bu kadar değerli?

Günümüzün küresel teknoloji yarışında nadir toprak elementleri mutlak stratejik hammadde olarak kabul edilmektedir:

  • Yüksek teknoloji zinciri: Lityum, titanyum, uranyum, kobalt ve diğer nadir metaller olmadan mikroçipler, elektrikli araç bataryaları, akıllı telefonlar ve savunma sanayii ürünlerinin üretilmesi imkansızdır;

  • Çin'e bağımlılığı azaltmak: ABD ve Batılı ülkeler, bu alandaki Çin tekelini kırmak amacıyla Orta Asya, özellikle de Kazakistan rezervleri ile doğrudan ilişkileri güçlendirmeye çalışmaktadır.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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