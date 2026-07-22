Güneş patlamaları ve Opportunity'nin sonu: Mars'taki toz fırtınalarının sırrı çözülüyor

Uluslararası bir astronom grubu, Mars'taki en yıkıcı doğa olaylarından biri olan küresel toz fırtınalarının kökenine dair yeni bir bilimsel teori ortaya attı. Araştırmalara göre, Güneş'teki şiddetli patlamalar ve plazma püskürmeleri, Kızıl Gezegen'deki toz fırtınalarını tetikleyen veya şiddetlendiren temel faktör olabilir. Bu keşif, 2018 yılında efsanevi Opportunity keşif aracının ölümüne neden olan küresel felaketin sebeplerini anlamak adına önemli bir adım olarak görülüyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor.

Bilim insanlarının vardığı sonuçlar, Amerikan MAVEN yörünge aracı ile Rusya ve Avrupa ortak yapımı ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) görevi tarafından toplanan verilere dayanıyor. Uzmanlar, 2018'den 2021'e kadar olan dönemde Güneş aktivitesinin Mars atmosferi üzerindeki etkisini titizlikle inceledi. Ixbt.com'un haberine göre araştırmacılar, toplam altı büyük güneş olayını analiz etti.

İncelenen vakaların beşinde atmosferde önemli bir değişiklik gözlemlenmese de, Haziran 2018'deki olaylar tamamen farklı bir tablo ortaya koydu. Tam o sırada Güneş'ten püsküren güçlü plazma akışı, Mars'ta başlayan yerel bir toz fırtınasıyla aynı zamana denk geldi. Cihazlar, atmosferin anormal derecede ısındığını kaydetti ve bu durum kuzey yarım küredeki küçük bir fırtınanın hızla genişlemesine yol açtı.

Opportunity görevinin sonu

Bu güneş aktivitesi sonucunda birkaç hafta içinde Mars'ı tamamen kaplayan küresel bir toz fırtınası meydana geldi. Bu olay, 15 yıl boyunca Kızıl Gezegen'de başarıyla görev yapan Opportunity aracı için ölümcül oldu. Güneş ışınlarını engelleyen yoğun toz bulutu, keşif aracının güneş panellerinin enerji üretimini durdurdu ve sonuç olarak araçla iletişim kesildi.

NASA uzmanları birkaç ay boyunca iletişimi yeniden kurmaya çalıştı ancak 2019 yılında görevin resmen sona erdiğini duyurdular. İlginç olan, bu cihazın başlangıçta sadece 90 günlük bir çalışma için tasarlanmış olmasıydı ancak beklenenden çok daha uzun süre dayandı. Bilim insanları, Mars'ın Dünya gibi güçlü bir manyetik alana sahip olmamasının onu güneş rüzgarlarına karşı savunmasız bıraktığını vurguluyor.

Araştırmacılar, Mars atmosferinin üst katmanlarının güneş parçacıklarının etkisiyle nasıl ısındığını şöyle açıkladı:

Güneş'ten gelen yüksek enerjili parçacıklar atmosfer dinamiklerini değiştirir;

Sıcaklık artışı, toz parçacıklarının yukarı doğru hareketini hızlandırır;

Yerel fırtınalar birkaç gün içinde tüm gezegen ölçeğine yayılır.

Gelecek görevler için güvenlik

Şimdilik bilim insanları, güneş aktivitesi ile fırtınalar arasındaki doğrudan bağlantıyı yüzde 100 kesinlikle doğrulamakta acele etmiyorlar ancak bu konudaki kanıtlar oldukça ikna edici görünüyor. Eğer bu hipotez tamamen kanıtlanırsa, gelecekte Mars'a gönderilecek görevler ve hatta insanlığın ilk adımları için güvenlik önlemleri almak çok daha kolaylaşacaktır.

Toz fırtınalarını önceden tahmin etme imkanı, sadece teknik cihazları değil, gelecekteki astronotları da beklenmedik tehlikelerden koruyacaktır. Araştırmacılar şu anda diğer gezegenlerdeki benzer süreçleri gözlemlemeye devam ediyor; bu da Güneş Sistemi'ndeki hava değişimlerini daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor.