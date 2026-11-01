Güçlü bir manyetik fırtına başladı: Vücudunuzda değişiklik hissederseniz nelere dikkat etmelisiniz?

·50·Dünya
Güçlü bir manyetik fırtına başladı: Vücudunuzda değişiklik hissederseniz nelere dikkat etmelisiniz?

Dünya gezegeninde beklenmedik bir şekilde G2 (orta şiddette) seviyesine ulaşan gezegensel bir manyetik fırtına başladı. Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırmaları Enstitüsü (IKI RAN) Güneş Astronomisi Laboratuvarı bilim insanları, jeomanyetik alandaki bu ani aktivitenin bilimsel tahminlerden çok daha güçlü çıktığını bildirdi.

Başlangıçta Güneş'teki koronal delikten çıkan plazma akışının Dünya'yı ciddi şekilde etkilemeyeceği tahmin ediliyordu, ancak birkaç saat içinde jeomanyetik dalgalanmalar tam teşekküllü bir manyetik fırtına seviyesine kadar güçlendi.

«Hafif tabirle beklenmedik bir durum»: Bilim insanlarının açıklaması

Laboratuvar temsilcileri, uzay hava durumundaki bu ani değişiklik hakkında şu bilgileri verdi:

«Hafif tabirle bu çok beklenmedik oldu... Bir saat bile geçmeden Dünya yüzeyinde G2 seviyesinde gezegensel bir manyetik fırtına başladı.

Cumartesi günü gezegenimiz, Güneş'teki koronal delikten ayrılan plazma akışının içine girmişti. İlk dalgalanmalar daha zayıf olduğu için jeomanyetik huzursuzluğun fırtına seviyesine yükselmeyeceğini tahmin etmiştik. Ancak süreç aniden şiddetlendi».

Bildirildiğine göre, güçlü jeomanyetik dalgalanmaların ardından kuzey bölgelerinde en yüksek seviyede kutup ışıkları (aurora borealis) da gözlemlendi.

Tehlike ne kadar sürecek?

Uzmanlar, Güneş'teki bu koronal deliğin önümüzdeki günlerde gezegenimizin uzay hava durumunu etkilemeye devam edeceği konusunda uyarıyor:

  • Süre: Jeomanyetik huzursuzluğun en az iki-üç gün daha devam etmesi öngörülüyor;

  • G2 seviyesi ne anlama geliyor? Bu ölçeğe göre orta şiddette bir fırtına olarak kabul edilir; enerji sistemlerinde hafif voltaj değişimlerine, yüksek enlemlerde uydu ve radarlarda kısa süreli sinyal kesintilerine yol açabilir;

  • Hava durumuna duyarlı insanlar: Manyetik fırtına döneminde kronik rahatsızlığı ve tansiyon sorunu olan kişilerde baş ağrısı, halsizlik, uykusuzluk ve kan basıncında yükselme veya düşme görülebilir.

Tavsiyeler: Böyle günlerde ne yapmalı?

Doktorlar ve uzmanlar, jeomanyetik aktivitenin arttığı günlerde şunlara uyulmasını tavsiye ediyor:

  1. Ağır fiziksel aktivitelerden ve ani hareketlerden kaçının;

  2. Kahve, enerji içecekleri ve yağlı yiyecekleri sınırlayıp bolca temiz su tüketin;

  3. Daha fazla açık havada vakit geçirin ve kronik hastalıklar için kullanılan ilaçları zamanında alın.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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