Güneş'in kalbinde beklenenden çok daha fazla gümüş olduğu keşfedildi

·1·Teknoloji
Güneş'in kalbinde beklenenden çok daha fazla gümüş olduğu keşfedildi

Avrupalı ve Hintli astrofiziklerden oluşan bir ekip, Güneş'in iç yapısını incelerken beklenmedik bir keşfe imza attı. Yapılan yeni araştırmalar sonucunda, yıldızımızın içeriğindeki gümüş miktarının önceki tahminlerden yaklaşık yüzde 55 daha fazla olduğu ortaya çıktı. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor. aktarıyor.

Bu bilimsel sonuç, Güneş'in iç yapısını yansıtan yeni bir üç boyutlu (3D) model kullanılarak oluşturuldu. ixbt.com'un haberine göre, bu gelişmenin astronomi dünyasındaki uzun yıllara dayanan gizemlerden birine son vermesi bekleniyor. Mesele şu ki, bilim insanları uzun zamandır Güneş ile antik meteoritlerin bileşimindeki farklılıkları açıklayamıyordu.

Bilimsel çelişkinin çözümü

Yaklaşık 4,6 milyar yıl önce Güneş ve Güneş sistemindeki gezegenler, en eski meteoritler de dahil olmak üzere, tek bir gaz ve toz bulutundan oluştu. Teorik olarak kimyasal bileşimlerinin aynı olması gerekiyordu. Ancak önceki ölçümler, Güneş'teki gümüş konsantrasyonunun ilkel meteoritler olan kondritlerden çok daha düşük olduğunu gösteriyordu.

Yeni geliştirilen model, Güneş katmanları arasındaki madde hareketi ve atomların radyasyonla etkileşimi gibi karmaşık süreçleri hesaba katıyor. Bu durum, araştırmacıların güneş ışığı spektrumunu çok daha hassas bir şekilde analiz etmelerini sağladı. Sonuç olarak, Güneş'in derinliklerindeki gümüş miktarının aslında meteoritlerdeki değerlerle neredeyse aynı olduğu kanıtlandı.

Evrenin sırlarını keşfetmede yeni bir aşama

Bilim insanları, bu keşfin sadece bizim yıldızımızı değil, tüm evrendeki ağır elementlerin oluşum sürecini anlamak açısından büyük önem taşıdığını belirtiyor. Gümüş gibi metallerin evrende nasıl biriktiği ve yıldız evrimini nasıl etkilediği artık yeni yaklaşımlar temelinde incelenecek.

Araştırmacılar, bu metodolojiyi gelecekte diğer yıldızları incelemek için de kullanmayı planlıyor. Bu, evrendeki kimyasal elementlerin kökeni ve galaksiler boyunca dağılımları hakkındaki anlayışımızı kökten değiştirebilir. Uzay bilimlerine meraklı olanlar için de bu veriler, evrenin oluşum tarihi hakkındaki bilgileri zenginleştirmeye hizmet edecektir.

GüneşAstronomiBilimGümüşEvren
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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