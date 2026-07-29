Dünya genelinde bir hafta boyunca manyetik fırtına beklenmiyor

Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırmaları Enstitüsü Güneş Astronomisi Laboratuvarı uzmanları, önümüzdeki yedi günlük dönem için jeomanyetik durumun istikrarlı olacağını duyurdu. Bu haber, meteorolojik hassasiyeti olan kişiler ve modern teknolojileri kullananlar için büyük önem taşımakta olup, önümüzdeki hafta boyunca Dünya'da manyetik fırtınaların yaşanmayacağını göstermektedir. Bu konuda Ixbt.com bilgi veriyor.

Uzmanların belirttiğine göre, bu hafta için hazırlanan jeomanyetik tahmin tamamen "yeşil" statüye sahip. Bu durum, gezegenimizin manyetosferinde ciddi dalgalanmalar veya insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek değişiklikler beklenmediği anlamına geliyor. Buna rağmen bilim insanları, Güneş yüzeyindeki süreçleri dikkatle izlemeye devam ediyor.

Güneş'teki aktivite ve uzaydaki durum

ixbt.com verilerine göre, şu anda Güneş diski üzerinde güçlü manyetik alanlar tarafından tutulan devasa soğuk hidrojen bulutları olan birkaç büyük protuberans kaydedildi. Bu tür devasa yapılar zamanla uzaya fırlatılabilir, ancak mevcut değerlendirmelere göre böyle bir olay gerçekleşse bile yörüngesinin Dünya ve diğer gezegenleri pas geçerek Güneş kutuplarına doğru yönelme olasılığı oldukça yüksek.

Ayrıca Güneş yüzeyindeki aktif bölgeler belirli miktarda enerji rezervine sahip ve orta güçte M sınıfı patlamalar tetikleme kapasitesine sahip. Ancak şu anda Dünya'yı etkileyecek büyük püskürmelerin oluşumuna dair belirtilerin gözlemlenmemesi uzmanları rahatlatıyor.

Dalgalanmalara neden olan faktörler

Bilim insanları, genellikle hızlı güneş rüzgarı akışlarının kaynağı olarak hizmet eden koronal delikleri de kaydetmiyor. Tüm bu faktörler uzay hava durumu istikrarını sağlayarak gezegenimiz sakinlerine huzurlu bir hafta vadediyor.

Bu istikrar; iletişim sistemleri, navigasyon cihazları ve enerji şebekelerinin kesintisiz ve güvenli çalışmasına da olumlu katkı sağlıyor. Uzmanlar güneşteki değişiklikleri sürekli olarak izlemeye devam ediyor.