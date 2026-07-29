Dünya genelinde bir hafta boyunca manyetik fırtına beklenmiyor

·27·Teknoloji
Dünya genelinde bir hafta boyunca manyetik fırtına beklenmiyor

Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırmaları Enstitüsü Güneş Astronomisi Laboratuvarı uzmanları, önümüzdeki yedi günlük dönem için jeomanyetik durumun istikrarlı olacağını duyurdu. Bu haber, meteorolojik hassasiyeti olan kişiler ve modern teknolojileri kullananlar için büyük önem taşımakta olup, önümüzdeki hafta boyunca Dünya'da manyetik fırtınaların yaşanmayacağını göstermektedir. Bu konuda Ixbt.com bilgi veriyor.

Uzmanların belirttiğine göre, bu hafta için hazırlanan jeomanyetik tahmin tamamen "yeşil" statüye sahip. Bu durum, gezegenimizin manyetosferinde ciddi dalgalanmalar veya insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek değişiklikler beklenmediği anlamına geliyor. Buna rağmen bilim insanları, Güneş yüzeyindeki süreçleri dikkatle izlemeye devam ediyor.

Güneş'teki aktivite ve uzaydaki durum

ixbt.com verilerine göre, şu anda Güneş diski üzerinde güçlü manyetik alanlar tarafından tutulan devasa soğuk hidrojen bulutları olan birkaç büyük protuberans kaydedildi. Bu tür devasa yapılar zamanla uzaya fırlatılabilir, ancak mevcut değerlendirmelere göre böyle bir olay gerçekleşse bile yörüngesinin Dünya ve diğer gezegenleri pas geçerek Güneş kutuplarına doğru yönelme olasılığı oldukça yüksek.

Ayrıca Güneş yüzeyindeki aktif bölgeler belirli miktarda enerji rezervine sahip ve orta güçte M sınıfı patlamalar tetikleme kapasitesine sahip. Ancak şu anda Dünya'yı etkileyecek büyük püskürmelerin oluşumuna dair belirtilerin gözlemlenmemesi uzmanları rahatlatıyor.

Dalgalanmalara neden olan faktörler

Bilim insanları, genellikle hızlı güneş rüzgarı akışlarının kaynağı olarak hizmet eden koronal delikleri de kaydetmiyor. Tüm bu faktörler uzay hava durumu istikrarını sağlayarak gezegenimiz sakinlerine huzurlu bir hafta vadediyor.

Bu istikrar; iletişim sistemleri, navigasyon cihazları ve enerji şebekelerinin kesintisiz ve güvenli çalışmasına da olumlu katkı sağlıyor. Uzmanlar güneşteki değişiklikleri sürekli olarak izlemeye devam ediyor.

GüneşManyetik FırtınaJeomanyetik TahminUzay Hava DurumuBilim Haberleri
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

HMD Efsanevi Asha Markasını Yeni Bütçe Dostu Cihazla Geri GetirdiHMD Efsanevi Asha Markasını Yeni Bütçe Dostu Cihazla Geri GetirdiBugün, 02:28Siber Güvenlik Girişimi Spur 200 Milyon Dolar Yatırım AldıSiber Güvenlik Girişimi Spur 200 Milyon Dolar Yatırım AldıBugün, 02:25Akıllı Telefon ve Sosyal Medya Bağımlılığına Karşı Autonomous Key Cihazı TanıtıldıAkıllı Telefon ve Sosyal Medya Bağımlılığına Karşı Autonomous Key Cihazı TanıtıldıBugün, 01:59Runlayer Girişimi Rippling Şirketini Fikri Mülkiyet Hırsızlığıyla SuçluyorRunlayer Girişimi Rippling Şirketini Fikri Mülkiyet Hırsızlığıyla SuçluyorBugün, 01:52Sam Altman Yapay Zeka Gelişimini Yavaşlatmanın Gerekliliğini SöylediSam Altman Yapay Zeka Gelişimini Yavaşlatmanın Gerekliliğini SöylediBugün, 01:21Zebronics 60 Dolarlık Yeni Akıllı Projektörünü TanuttuZebronics 60 Dolarlık Yeni Akıllı Projektörünü TanuttuBugün, 00:51
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim