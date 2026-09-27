Türk bilim insanları Güneş Sistemi'nin kayıp sırlarını çözdü

·3·Teknoloji
Türk bilim insanları Güneş Sistemi'nin kayıp sırlarını çözdü

Bilim dünyasında Güneş Sistemi'nin ilk dönemlerine dair ilginç bir hipotez daha ortaya atıldı. Ege Üniversitesi'nden Profesör Mutlu Yıldız tarafından yürütülen ve Monthly Notices of the Royal Astronomical Society dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, antik dönemde Güneş Sistemi'nde dokuzuncu bir gezegen mevcuttu ancak bu gezegen zamanında merkezi yıldız tarafından yutuldu. Bahsi geçen gezegen, kütlesi Dünya'nınkinin 5-10 katı olan ve genç Güneş'in kütleçekimi etkisiyle içine çekilen bir Süper Dünya'dır. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu bilimsel hipotez şimdilik doğrudan değil, bir dizi dolaylı kanıta dayanmaktadır. Bunların tümü, Güneş evriminin mevcut modellerindeki bazı tutarsızlıkları açıklamayı amaçlamaktadır. Uzmanlar uzun yıllardır yıldız yüzeyindeki lityum elementinin olağanüstü derecede az olmasına şaşırıyorlardı. Güneş'teki lityum miktarının, standart bilimsel modellerin öngördüğünden önemli ölçüde daha az olduğu tespit edildi.

Lityum eksikliği ve nedenleri

Mutlu Yıldız'ın hesaplamalarına göre, kütleli bir Süper Dünya'nın Güneş'in dış katmanlarına dalması, yüzey bölgesindeki lityumun büyük bir kısmını daha derin katmanlara itmiş olabilir. Bu derin katmanlarda element daha hızlı parçalanır ve sonuç olarak yıldız yüzeyinde ağır elementlerin keskin bir şekilde azaldığı gözlemlenir. Bu süreç, yıldız yüzeyinin kimyasal bileşimindeki gizemlere mantıklı bir çözüm sunmaktadır.

İkinci önemli kanıt ise yıldızın iç yapısındaki hassas değişimlerle ilgilidir. Söz konusu değişimler, Güneş evriminin ilk aşamalarında dış bir müdahale olmaksızın basit yöntemlerle açıklanamaz. Bilim insanının matematiksel modelleri, gezegenin yıldızın dış kabuklarından geçerek daha sonra tamamen erimesi senaryosunun en olası durum olduğunu göstermektedir.

Evrendeki gizemlere çözüm

Eğer bu yeni model doğrulanırsa, başka bir antik astronomik gizemi de aydınlatabilir. Modern gözlemler, diğer yıldız sistemlerinde Süper Dünya'ların çok yaygın olduğunu gösteriyor ancak bizim Güneş Sistemimizde onlardan eser yok. Mutlu Yıldız'ın hipotezine göre bunun cevabı oldukça basit ve şaşırtıcı: Tek örnek olan böyle bir gezegen, yıldızın oluşum döneminde bizzat kendisi tarafından yok edilmiştir.

Bu hipotez şimdilik teorik düzeyde kalsa da, bilime mevcut gözlem anomalileri için tek ve mükemmel bir açıklama sunmaktadır. Gelecekte Güneş ve diğer yıldız sistemlerini inceleme sürecinde, bu tür büyük kozmik olayların kalıntı izlerinin daha derinlemesine analiz edilmesi beklenmektedir. Bu durum, insanlığa kendi evimiz olan Güneş Sistemi'nin tarihi hakkında daha pek çok yeni bilgi sunacaktır.

GüneşSüper DünyaAstronomiBilimAraştırma
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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