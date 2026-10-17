Çinli bir adam sekiz yıl boyunca boğazında metal bir çubukla yaşadı

Çin'in Dalian şehrinde yaşayan 46 yaşındaki bir adam, boğazına saplanan 12 santimetrelik metal bir çubukla sekiz yıl boyunca yaşadı. Yakın zamanda şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye başvuran adam, sonunda yabancı cisimden kurtuldu. Bu durum Dalian Şehir Merkez Hastanesi tarafından duyuruldu.

Van isimli hasta, boğazındaki şiddetli ağrı ve yabancı bir cisim varmış hissi nedeniyle şikayetçi oldu. Yapılan röntgen incelemesinde doktorlar, boğazında 12 santimetrelik metal bir nesne olduğunu tespit etti. Adam, sekiz yıl önce yemek yerken metal çubuğu kazara yuttuğunu belirtti.

Olaydan sonra boynunda boğulma hissi ve zaman zaman boğaz ağrısı yaşamış, ancak nefes alması zorlaşmamıştı. Doktorlar başlangıçta rahatsızlığı hafifletmeye çalıştı. Ancak çubuğu çıkarmak için boynun kesilmesi gerektiği ve operasyonun riskleri nedeniyle Van ameliyattan vazgeçmişti.

Sonraki sekiz yıl boyunca ara sıra hissettiği hafif ağrıya alışarak yaşadı. Ancak yakın zamanda, özellikle sabahları boğazı şiddetli bir şekilde ağrımaya başladı. Ağrı kesiciler de fayda etmeyince acilen hastaneye başvurdu.

Doktorlar metal çubuğu kesi yapmadan çıkardı

Yapılan incelemede yabancı cismin çevresinde belirgin bir yaralanma, kanama veya irinleşme tespit edilmedi. Ancak metal çubuk boğaz dokularına zarar verebilir, ayrıca yakındaki kan damarlarını ve mukoza zarlarını tahrip edebilirdi.

Doktor Xuan Weiping liderliğindeki sağlık ekibi, boynu kesmek yerine ağız yoluyla gerçekleştirilen minimal invaziv bir cerrahi yöntem seçti. Sonuç olarak 12 santimetrelik paslanmaz çelik çubuk bütün halde çıkarıldı.

Birkaç günlük gözlemin ardından hastanın boğazındaki ağrı ve rahatsızlık hızla azaldı, mukoza zarındaki kan birikimi de yavaş yavaş geriledi.

Doktorlardan halka uyarı

Hastane, bu durumu kamuoyunu uyarmak amacıyla örnek olarak paylaştı. Uzmanlar, yabancı bir cisim kazara yutulduğunda veya vücuda girdiğinde derhal tıbbi yardım alınması gerektiğini vurguladı.

Böyle bir cismin vücutta uzun süre kalması çevre dokulara zarar verebilir ve tehlikeli komplikasyonlara yol açabilir. Van'ın durumu, başlangıçta hafif görünen bir sorunu ihmal etmenin ciddi sonuçlar doğurabileceğini gösterdi.