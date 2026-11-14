Türkiye'deki Müslümanların misafirperverliğinden etkilenen Çinli çift İslam'ı seçti

Çin'in başkenti Pekin'de yaşayan Moyuan Song ve Luosi Xu adlı çift, yaklaşık iki yıl önce işlerini bırakarak dünya turuna çıktı. Sekiz yıllık evli olan çiftin ilk durağı Endonezya oldu. Burada Müslümanların samimiyeti ve misafirperverliğinden etkilenen çift, İslam dinine ilgi duymaya başladı.

Daha sonra Türkiye'ye gelen çift, Antalya'nın tarihi Kaleiçi bölgesindeki bir parkta emekli Aysel ve Abdurrahman Akgüç ile tanıştı. Sohbet sırasında Türk aile onları evlerine davet etti. Misafirler burada Türk kültürü ve geleneksel yemeklerini tanıma fırsatı buldu.

Aysel Akgüç, İslam dinine ilgi duyan Çinli kadına Kur'an-ı Kerim hediye etti. Akgüç, bu hediyenin çiftin Müslüman olması için değil, kutsal kitabı tanıması amacıyla verildiğini belirtti. Çinliler Türkiye'den ayrıldıktan sonra da Türk aileyle irtibatı koparmadı ve İslam dinini kendi başlarına araştırmaya devam etti.