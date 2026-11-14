Türkiye'deki Müslümanların misafirperverliğinden etkilenen Çinli çift İslam'ı seçti
Çin'in başkenti Pekin'de yaşayan Moyuan Song ve Luosi Xu adlı çift, yaklaşık iki yıl önce işlerini bırakarak dünya turuna çıktı. Sekiz yıllık evli olan çiftin ilk durağı Endonezya oldu. Burada Müslümanların samimiyeti ve misafirperverliğinden etkilenen çift, İslam dinine ilgi duymaya başladı.
Daha sonra Türkiye'ye gelen çift, Antalya'nın tarihi Kaleiçi bölgesindeki bir parkta emekli Aysel ve Abdurrahman Akgüç ile tanıştı. Sohbet sırasında Türk aile onları evlerine davet etti. Misafirler burada Türk kültürü ve geleneksel yemeklerini tanıma fırsatı buldu.
Aysel Akgüç, İslam dinine ilgi duyan Çinli kadına Kur'an-ı Kerim hediye etti. Akgüç, bu hediyenin çiftin Müslüman olması için değil, kutsal kitabı tanıması amacıyla verildiğini belirtti. Çinliler Türkiye'den ayrıldıktan sonra da Türk aileyle irtibatı koparmadı ve İslam dinini kendi başlarına araştırmaya devam etti.
Sonunda Müslüman olmaya karar veren çift, bu adımı Antalya'da atmak isteyerek şehre geri döndü. Akdeniz Üniversitesi Camii'nde düzenlenen törenle İslam'ı kabul ettiler. Törenin ardından kendilerine Muhammed Murat ve Leyla Betül isimleri verildi. Ayrıca cami imamı çiftin dini nikahlarını da kıydı.
Moyuan Song, İslam'a olan ilgilerinin farklı ülkelerde Müslümanlardan gördükleri iyilik ve samimiyetten kaynaklandığını söyledi. Kimsenin kendilerine baskı yapmadığını veya bu karara zorlamadığını, aksine Müslümanların davranışlarını gözlemleyerek dini öğrenmeye merak duyduklarını vurguladı.
Abdurrahman Akgüç'ün aktardığına göre, bir gün Moyuan Song onunla camiye gitme isteğini dile getirdi. Orada namaz kılarken Çinli adam derinden etkilendi ve gözyaşlarıyla namazını eda etti.
Song, Müslüman olduktan sonra kalbinde huzurun arttığını da ifade etti. Zorluklarla karşılaştıklarında sakinleşip dua etmenin onlara manevi güç verdiğini belirtti.
Türk aile, Çinli çiftle iletişimini sürdürüyor. Akgüçler, onları evlatları gibi gördüklerini belirterek, gelecek yıl Mayıs ayında Çin'e gidip Muhammed Murat ve Leyla Betül'ü ziyaret etmeyi planladıklarını ifade etti.
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