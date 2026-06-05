Çinli kadın, göz kapağı ameliyatı nedeniyle 6 yıldır gözleri açık uyuyor

Çin'de yaşayan Van soyadlı bir kadın, başarısız bir plastik cerrahi operasyonundan sonra birkaç yıldır ciddi komplikasyonlarla yaşıyor. Kadının sözlerine göre, göz kapaklarında yapılan ameliyat ağır sonuçlara yol açmış ve sakatlık durumuna neden olmuştur.

South China Morning Post'un haberine göre, komplikasyonlar tedaviden hemen sonra başladı: şiddetli ağrı, göz kapaklarının dışa dönmesi ve göz çevresinde sıvı birikimi gözlemlendi. Kadın acilen hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemeler sırasında ameliyat sırasında gözyaşı bezlerine zarar verildiği ve cerrahi müdahalenin hata ile gerçekleştirildiği tespit edildi.

2022 yılında yapılan uzman incelemesi, Van'ın durumunu 9. derece sakatlık olarak kabul etti. Daha sonra, ameliyatı gerçekleştiren kişinin tıbbi lisansının olmadığı ve kliniğin yasa dışı faaliyet yürüttüğü ortaya çıktı.

Kadın, klinik ve doktora karşı dava açtı, ancak taraflar daha sonra uzlaşmaya vardı. Buna göre, Van yaklaşık 125 bin dolar tazminat aldı ve bazı şartları yerine getirme yükümlülüğü üstlendi. Daha sonra anlaşmazlık yeniden şiddetlendi, dava tekrar mahkemeye taşındı ve mahkeme kadının 59 bin doları iade etmesine hükmetti. Karardan memnun olmayan kadın itiraz etti, ancak başvurusu reddedildi.