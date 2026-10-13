Bir baba, 24 yıllık arayışın ardından kayıp kızını nasıl buldu?

Çinli Wang Mingsin'in dört yaşındaki kızı 1994 yılında kaybolmuştu. Aradan 24 yıl geçmesine rağmen baba, onu bulma umudunu hiç kaybetmedi. Kızını aramak için sokakları arşınladı, insanlardan yardım istedi ve hatta taksi şoförü olarak çalışmaya karar verdi. Nihayet, uzun yıllardır kurduğu hayali gerçek oldu; DNA testi, kayıp kızının bulunduğunu doğruladı.

Kız meyve tezgahının yanında kayboldu

8 Ocak 1994 tarihinde Wang ve eşi, Çin'in Sichuan eyaletindeki Chengdu şehrinde meyve satıyorlardı. Dört yaşındaki kızları Wang Sifen yakınlarda oynuyordu. Ebeveynleri onu kısa bir süreliğine gözden kaçırdı, ancak o kısa süre içinde kız ortadan kayboldu.

Tüm gün boyunca sokakları dolaşıp insanlara kızlarını görüp görmediklerini sordular. Gece saat bire doğru eve dönmek zorunda kalan ebeveynler gözyaşlarına hakim olamadılar.

Ertesi gün polise başvurdular, çocuk koruma örgütlerinden bilgi istediler, gazetelere ilan verdiler ve kayıp şahıslar veritabanını düzenli olarak kontrol ettiler. Ancak hiçbir sonuç alamadılar.

Daha sonra ailede bir kız çocuğu daha dünyaya geldi, ancak ebeveynler büyük çocuklarını aramaktan vazgeçmediler. Wang'ın elinde Sifen'in fotoğrafı olmadığı için küçük kızının fotoğrafını kullanarak sokaklarda insanlardan yardım istedi. İki kız birbirine çok benziyordu.

Kızını bulmak için 17 bin yolcuya sordu

2015 yılında Wang Mingsin, kızını bulma şansını artırmak amacıyla Didi Chuxing platformunda taksi şoförü olarak çalışmaya başladı. Taksisinin arka camına kızının fotoğrafını ve onun hakkında bilgi isteyen bir not yapıştırdı. Ayrıca her yolcuya Sifen hakkındaki bilgilerin yer aldığı kartvizitlerden dağıttı.

Wang'ın hesaplamalarına göre, iki buçuk yıl boyunca yaklaşık 17 bin yolcuya kızını sordu.

2017 yılında yolculardan biri onun hikayesini sosyal medyada paylaştı. Olay hızla yayıldı ve ulusal gazeteler ile televizyon kanallarının dikkatini çekti. Wang ise bu fırsatın kızını bulmasına yardımcı olacağını umdu.

Gazetecilere, «En büyük hayalim, bir gün kızımın arabama binip 'Baba!' diye seslenmesidir» demişti.

Kızıyla tekrar karşılaştığında ona ne söyleyeceği sorulduğunda, Wang gözyaşlarını gizleyemedi.

«Affet beni kızım. Baban, baba olma sorumluluğunu yerine getiremedi» dedi.

İnternetteki fotorobot kızına ulaştı

Wang'ın hikayesi milyonlarca Çinliyi duygulandırdı. Ünlü CCTV televizyon kanalı sunucusu Ni Pin de ona yardım etmeye karar verdi. Yaklaşık 32 bin dolar değerindeki değerli tablolarından birini satıp, kızını bulmasına yardımcı olan kişiye parayı vermeye hazır olduğunu açıkladı. Ayrıca Wang'ı «Waiting For Me» programına davet etti.

Medyadaki yoğun haberlerin ardından, polisin fotorobot uzmanı Sifen'in yetişkin halindeki muhtemel görüntüsünü çizdi. İnternette binlerce kez paylaşılan bu resim, Çin'in Jilin eyaletinde yaşayan Kang Ying'e de ulaştı.

Resmi gören kadın, kendisine çok benzemesinden dolayı şaşkına döndü. 2018'in başında Wang ile iletişime geçti. Görüşme sırasında Kang Ying'in alnındaki küçük yara izi ve ağladığında midesinin bulanması gibi sıra dışı benzerlikleri de fark ettiler.

Buna rağmen Wang, fazla umutlanmaktan korkuyordu. Daha önce de polis birkaç kez olası eşleşmeler hakkında haber vermiş ancak DNA testleri her seferinde negatif sonuçlanmıştı.

24 yıllık beklenen kavuşma

1 Nisan 2018 tarihinde, yani şaka gününde, Wang Mingsin nihayet 24 yıldır beklediği haberi aldı. DNA testi, Kang Ying'in onun kayıp kızı Wang Sifen olduğunu doğruladı. Kız, Chengdu'ya giderek gerçek ailesiyle yeniden buluşmalıydı.

Wang, «Beijing Youth Daily» gazetesine verdiği demeçte, «Son 24 yılda ne kadar çok umut, hayal kırıklığı ve çaresizlik yaşadığımızı kelimelerle ifade edemem. Artık nihayet tekrar kavuşabiliriz» dedi.

Ancak Sifen'in ailesinden nasıl koptuğu hala bilinmiyor. Edinilen bilgilere göre Kang Ying, gerçek ebeveynlerinden sadece 20 kilometre uzaklıktaki bir kasabada büyümüştü. Hangi şartlarda ailesinden ayrıldığına dair henüz detaylı bir bilgi bulunmuyor.

Wang Mingsin'in 24 yıllık arayışı, baba sevgisinin ve umudun gücünü gösterdi. Bunca yıllık ayrılıktan sonra baba ve kızın tekrar bir aile olarak yaşama şansı doğdu.