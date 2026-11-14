İran'da 1 dolar 2,7 milyon riyale ulaştı: Ekonomik krizin nedenleri açıklandı

İran'ın ulusal para birimi olan riyalin değer kaybı devam ediyor. 14 Kasım 2026 itibarıyla, ülkenin serbest döviz piyasasında 1 ABD doları yaklaşık 2,7 milyon riyalden işlem görüyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'daki ekonomik durumun daha da kötüleştiğini vurgulayarak, dolar kurunun 3 milyon sınırına yaklaştığını ve enflasyonun yüzde 200'e ulaştığını belirtti.

Bu rakamlar, İran ekonomisindeki ciddi sorunları bir kez daha gündeme getirdi. Ancak döviz kurundaki artış sadece dış baskıyla mı ilgili, yoksa ülkenin iç ekonomik sorunları da buna neden oluyor mu? Bessent, açıklamasında ABD yaptırımlarının etkisine özellikle dikkat çekti.

İran'da dolar kuru hangi seviyeye ulaştı?

Serbest piyasa verilerine göre, 14 Kasım 2026 günü İran'da 1 ABD dolarının satış kuru 2.723.500 riyal olarak gerçekleşti. Bu, yaklaşık 272.350 tümene denk geliyor.

İran'da riyal resmi para birimi olsa da halk günlük işlemlerde tümen terimini de yaygın olarak kullanmaktadır. Burada 1 tümen 10 riyale eşittir. Bu nedenle döviz kurlarıyla ilgili haberlerde bu iki birimi karıştırmamak önemlidir.

Scott Bessent, İran para biriminin değer kaybından bahsederken bir dolar için 3 milyonluk rakamı dile getirdi. Ona göre bu, ülke ekonomisindeki ağır durumu yansıtıyor.

Önceki dönemle kıyaslandığında değişim oldukça belirgin. Bessent'in açıklamasında dolar kurunun daha önce 600 bin civarında olduğu, ardından 3 milyon seviyesine yaklaştığı belirtildi. Ancak bu rakamları karşılaştırırken hangi tarihin ve hangi para biriminin kastedildiğini dikkate almak gerekir.

Scott Bessent: Trump, İran'a yönelik maksimum baskı politikasını başlatma talimatı verdi

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'e göre Donald Trump, 2025 yılında kendisine İran'a karşı maksimum baskı politikasını uygulama görevini verdi.

Bessent'in açıklamasına göre Washington'un temel amacı, İran'ın petrol ihracatından elde ettiği gelirleri sınırlamak, ülkenin uluslararası finans sistemine erişim imkanlarını kısıtlamak ve yaptırımların etkisini artırmaktı.