İran'da 1 dolar 2,7 milyon riyale ulaştı: Ekonomik krizin nedenleri açıklandı
İran'ın ulusal para birimi olan riyalin değer kaybı devam ediyor. 14 Kasım 2026 itibarıyla, ülkenin serbest döviz piyasasında 1 ABD doları yaklaşık 2,7 milyon riyalden işlem görüyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'daki ekonomik durumun daha da kötüleştiğini vurgulayarak, dolar kurunun 3 milyon sınırına yaklaştığını ve enflasyonun yüzde 200'e ulaştığını belirtti.
Bu rakamlar, İran ekonomisindeki ciddi sorunları bir kez daha gündeme getirdi. Ancak döviz kurundaki artış sadece dış baskıyla mı ilgili, yoksa ülkenin iç ekonomik sorunları da buna neden oluyor mu? Bessent, açıklamasında ABD yaptırımlarının etkisine özellikle dikkat çekti.
İran'da dolar kuru hangi seviyeye ulaştı?
Serbest piyasa verilerine göre, 14 Kasım 2026 günü İran'da 1 ABD dolarının satış kuru 2.723.500 riyal olarak gerçekleşti. Bu, yaklaşık 272.350 tümene denk geliyor.
İran'da riyal resmi para birimi olsa da halk günlük işlemlerde tümen terimini de yaygın olarak kullanmaktadır. Burada 1 tümen 10 riyale eşittir. Bu nedenle döviz kurlarıyla ilgili haberlerde bu iki birimi karıştırmamak önemlidir.
Scott Bessent, İran para biriminin değer kaybından bahsederken bir dolar için 3 milyonluk rakamı dile getirdi. Ona göre bu, ülke ekonomisindeki ağır durumu yansıtıyor.
Önceki dönemle kıyaslandığında değişim oldukça belirgin. Bessent'in açıklamasında dolar kurunun daha önce 600 bin civarında olduğu, ardından 3 milyon seviyesine yaklaştığı belirtildi. Ancak bu rakamları karşılaştırırken hangi tarihin ve hangi para biriminin kastedildiğini dikkate almak gerekir.
Scott Bessent: Trump, İran'a yönelik maksimum baskı politikasını başlatma talimatı verdi
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'e göre Donald Trump, 2025 yılında kendisine İran'a karşı maksimum baskı politikasını uygulama görevini verdi.
Bessent'in açıklamasına göre Washington'un temel amacı, İran'ın petrol ihracatından elde ettiği gelirleri sınırlamak, ülkenin uluslararası finans sistemine erişim imkanlarını kısıtlamak ve yaptırımların etkisini artırmaktı.
Bessent, 6 Mart 2025'te New York Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada da İran para biriminin değer kaybetme olasılığı konusunda uyarıda bulunmuştu. O dönemde Bessent, ülkede resmi enflasyonun yüzde 35'e ulaştığını ve riyalin bir yıl içinde değerinin büyük kısmını kaybettiğini vurgulamıştı.
Daha sonra ABD Hazine Bakanı, yaptırımların ve dolar kıtlığının İran ekonomisi üzerindeki baskıyı artırdığını defalarca dile getirdi.
Enflasyon yüzde 200'e ulaştı mı?
Bessent'in açıklamasındaki en dikkat çekici rakamlardan biri, İran'da enflasyonun yüzde 200'e ulaştığı iddiasıdır.
Ancak bu göstergeyi İran'ın resmi istatistikleriyle aynı kabul etmek doğru olmaz. Enflasyon; mal gruplarına, hesaplama dönemine ve metodolojiye göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle yüzde 200'lük rakamı tam olarak Bessent'in beyanı olarak aktarmak gerekir.
Yine de riyalin değer kaybı, halkın alım gücünü doğrudan etkiliyor. Özellikle ithal ürünler, ilaç, gıda ve üretim için gerekli hammadde fiyatlarının döviz kuruna bağlı olduğu bir ortamda, doların değer kazanması iç piyasadaki fiyatlar üzerinde de baskı oluşturuyor.
Döviz talebinin artması, ithalat maliyetlerinin yükselmesi ve halkın ulusal para birimine olan güveninin azalması ekonomik durumu daha da karmaşık hale getirebilir.
ABD yaptırımları İran ekonomisini nasıl etkiliyor?
İran ekonomisi uzun yıllardır uluslararası yaptırımların etkisi altında kalmaktadır. Özellikle petrol ihracatı ve uluslararası bankacılık işlemlerine yönelik kısıtlamalar, ülkenin döviz gelirlerini etkilemektedir.
ABD'nin 'maksimum baskı' politikası çerçevesinde; İran petrolünün satışı, taşınması ve ihracattan elde edilen gelirlerin uluslararası finans sistemi üzerinden aktarılmasında rol oynayan kuruluşlara yönelik kısıtlamalar artırılmıştır.
Bunun sonucunda İran'ın dövize erişim imkanlarının azalması, ithalat ödemelerinin zorlaşması ve ulusal para birimi üzerindeki baskının artması muhtemeldir.
Ancak ekonomik durumu sadece dış yaptırımlarla açıklamak tek taraflı bir yaklaşım olacaktır. İç ekonomik yönetim, bankacılık sistemindeki sorunlar, bütçe açığı, para politikası ve petrol gelirlerine olan yüksek bağımlılık da önemli faktörlerdir.
Özbekistan ile kıyaslandığında fark ne kadar büyük?
İran riyalinin değer kaybını Özbekistan somu ile kıyaslarken, her iki ülkenin döviz kurunun aynı tarihte alındığına dikkat etmek gerekir.
Sunulan veride 1 ABD doları Özbekistan'da 11.973 som, İran'da ise 2.702.000 riyal olarak gösterilmiştir. Ancak bu rakamların hangi tarihe ait olduğu net belirtilmediği için, bunları 14 Kasım 2026 tarihindeki güncel kurlar olarak sunmak doğru değildir.
İran'daki serbest piyasa kuru ise 14 Kasım günü 1 dolar için yaklaşık 2,72 milyon riyal seviyesinde kaydedilmiştir.
Burada bir diğer önemli husus şudur: Döviz nominal değeri, ekonomik gücü doğrudan göstermez. Örneğin, bir dolar için milyonlarca riyal ödeme zorunluluğu, ulusal para biriminin dolara karşı nominal değerinin düşük olduğu anlamına gelir; ancak ülke ekonomilerini değerlendirmek için enflasyon, kişi başı gelir, üretim, dış ticaret ve alım gücü gibi göstergeleri de hesaba katmak gerekir.
İran ekonomisini gelecekte ne bekliyor?
Riyalin değer kaybı, dış ticaretteki kısıtlamalar ve enflasyonist baskı, İran ekonomisinin önündeki temel sorunlar olmaya devam ediyor.
ABD tarafı, yaptırımlar yoluyla Tahran'ın finansal imkanlarını kısıtlamaya çalıştığını açıkça ifade ediyor. İran ise bu baskı ortamında dış ticaretini ve finansal ilişkilerini korumaya çalışıyor.
Ancak döviz piyasasındaki durum sadece siyasi beyanlarla değil, reel ekonomik göstergelerle de belirlenir. Petrol ihracatından elde edilen gelirler, döviz rezervleri, ithalat imkanları ve iç enflasyon, önümüzdeki dönemde riyal kuru üzerinde etkili olacak temel faktörler olmaya devam edecektir.
Mevcut durumdan görüldüğü üzere, İran için en büyük sorun sadece dolar kurunun artışı değil, ulusal para birimine olan güveni yeniden tesis etmek ve halkın alım gücünü korumaktır. Bu ise kısa vadeli önlemlerin ötesinde, kapsamlı ekonomik reformları da gerektirmektedir.
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