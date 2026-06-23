Picasso tablosu uyuşturucu satıcılarının evinde nasıl ortaya çıktı

Fransa'da uyuşturucu ticareti soruşturması kapsamında gerçekleştirilen bir arama sırasında, dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso'nun kayıp tablosu bulundu. Olay, Paris'in güneydoğu kıyısındaki Champigny-sur-Marne şehrinde meydana geldi.

Picasso'nun eseri, Paris'teki bir sanat deposundan çalınmıştı. Tablo aslında Singapurlu bir kadın koleksiyonerine aitti. Hırsızlık şüphelilerinden birinin söz konusu depoda güvenlik görevlisi olarak çalıştığı belirtiliyor.

Tablonun resmi adı henüz açıklanmadı ancak uzmanlar tarafından orijinalliği onaylandı.

Le Parisien gazetesininhaberine göre,polis, Pablo Picasso'nun tablosunun yanı sıra evden uyuşturucu maddeler, değerli kıyafetler ve birkaç bin euro nakit para müsadere etti.

Picasso'nun eserleri uzun yıllardır hırsızların "favori" hedefi olmaya devam ediyor. Bu durum, sanat eserlerinin güvenliğinin yetersiz olduğunu ve karaborsadaki hareketliliğin sürdüğünü bir kez daha gösteriyor.