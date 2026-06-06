Mirra Andreyeva "Roland Garros 2026" şampiyonu oldu!

·280·Spor
Mirra Andreyeva "Roland Garros 2026" şampiyonu oldu!

Dünya tenisinin en prestijli ve zorlu turnuvalarından biri olan Fransa Açık - "Roland Garros 2026" sona erdi. Paris'teki çekişmeli ve tavizsiz mücadelelerin ardından kadınlar tekler kategorisinde ana kupa sahibi belli oldu. Dünyanın 8 numaralı raketleri, genç ve yetenekli Rus tenis prensesi Mirra Andreyeva, Paris kortlarında gerçek bir keşif olarak ortaya çıkarak tarihi zaferini resmileştirdi.

Ana kupa için yapılan belirleyici final maçında kendisine dünya sıralamasında 114. sırada yer alan Polonyalı Maya Hvalinska rakip oldu.

Final maçı ve tarihi "Büyük Kupa"

Merkez korttaki final karşılaşması Mirra Andreyeva'nın tam üstünlüğü altında geçti. Rakibine hiçbir fırsat tanımayan Rus sporcu güzel ve agresif bir oyun sergiledi:

  • Finaldeki nihai skor: Andreyeva rakibini 6:3, 6:2 skorlarıyla fazla zorlanmadan mağlup etti.

  • Kariyerinde yeni bir durak: Şu anda 19 yaşına giren Andreyeva, bu zaferle kariyerindeki altıncı kupayı kazandı. En önemlisi, bu onun kariyerindeki ilk "Büyük Kupa" (Grand Slam) kategorisine giren en yüksek düzeydeki ödüldür.

Finale giden zorlu ve zafer dolu yol

Her iki tenisçinin de finale giden yolu kolay olmadı. Aşağıdaki entegre tablo aracılığıyla yarı finallerdeki çekişmeli maçları ve sonuçlarını inceleyebilirsiniz:

Tur aşaması

Tenisçilerin mücadelesi

Sonuç ve önemi

Yarı final (1. eşleşme)

Mirra Andreyeva — Sorana Cîrstea

Andreyeva, deneyimli Rumen rakibini yenerek final biletini garantiledi.

Yarı final (2. eşleşme)

Maya Hvalinska — Diana Shnaider

Polonyalı tenisçi, beklenmedik bir şekilde başka bir Rus yıldızı turnuvadan eledi.

Hvalinska, yarı finalde Diana Shnaider engelini başarıyla aşarak ana kupaya yaklaşsa da, finalde Andreyeva'nın güçlü ve taktiksel vuruşları karşısında çaresiz kaldı.

Zemin analizi: 19 yaşındaki Mirra Andreyeva'nın "Roland Garros" podyumuna yükselmesi, dünya tenisinde yeni bir dönemin ve yeni bir yıldızın doğuşunun habercisidir. Paris'in toprak kortlarında böyle istikrarlı ve soğukkanlı bir oyun sergilemek her sporcuya nasip olmaz. Kariyerindeki ilk "Büyük Kupa" ödülünü tam da Paris'te kutlayan Andreyeva'nın gelecekte Wimbledon ve ABD Açık'ta da ana favori haline gelmesi şüphesizdir. Büyüleyici sporcuya önümüzdeki maçlarda da zaferler dileğiyle!

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Mirra AndreevaRoland GarrosParisMaya ChwalinskaFransa
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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