Tacikistan Baş Müftüsü Rusya'daki göçmenlere önemli bir çağrıda bulundu

Tacikistan Ulema Konseyi Başkanı, Baş Müftü Saidmukarram Abdukodirzoda Rusya Federasyonu'nda çalışan göçmenlerle bir araya gelerek onları ailevi sorumluluklar, çocuk eğitimi ve milli değerleri unutmamaları konusunda uyardı.

«Asia-Plus» ajansının haberine göre, dini liderin son görüşmesi Başkurdistan'ın başkenti Ufa'daki dini mekanlardan birinde gerçekleşti.

«Çocuk eğitiminde aktif rol alın»: Müftünün temel tavsiyeleri

15 Ekim'de gerçekleşen samimi görüşme sırasında Baş Müftü, gurbette yaşayan vatandaşların en hassas ve önemli görevlerine dikkat çekti:

Aile ile sürekli iletişim: Müftü, göçmenlere aileleri ve eşleriyle düzenli iletişimde kalmalarını, onları yalnız bırakmamalarını ve evlerinin ihtiyaçlarından haberdar olmalarını kesinlikle tavsiye etti;

Çocuk eğitiminde sorumluluk: Uzakta olmanın çocuk eğitiminden uzak kalmak için bir bahane olamayacağını, baba olarak çocukların geleceği, ahlakı ve eğitimiyle aktif olarak ilgilenmenin bir görev olduğunu vurguladı;

Karşılıklı yardım ve saygı: Gurbetteki vatandaşları birbirlerini desteklemeye, birlik ve beraberliği korumaya çağırdı.

Milli değerler, ana dili ve ebeveyn öğütleri

Saidmukarram Abdukodirzoda konuşmasında, insanın manevi köklerinin onun koruyucu kalkanı olduğunu hatırlattı:

Ahlak ve ana diline saygı: Yurt dışında yaşayıp çalışırken bile milli kimliği ve zengin ahlaki değerleri kaybetmemenin, ana dilini korumanın gerekliliği belirtildi;

Ebeveyn tavsiyesi: Yaşlı ebeveynlerin halini hatırını sormanın, dualarını almanın ve öğütlerini dinlemenin evlatlık görevinin en yücesi olduğu ifade edildi;

Vatana sadakat: Müftü, vatanına, halkına ve en yakınlarına duyulan sadakatin her Müslüman için kutsal bir görev olduğunu bir kez daha vurguladı.

Bu samimi çağrı, sadece Tacikistanlılar için değil, tüm Orta Asya'danyurt dışında çalışan milyonlarca göçmen için önemli bir hayati ve manevi hatırlatma görevi görüyor.