Nvidia'da Jensen Huang'in kaderi belli oldu: Yönetim kurulu onu geri istemiyor
Nvidia kurucusu Jensen Huang CEO'luk görevine dönmeye hazır olduğunu belirtmişti. Ancak şirketin yönetim kurulu bu teklifini desteklemeye niyetli değil. Yeni yönetim, Huang'in istifasının ardından şirketi yönetmek ve kalıcı bir CEO bulmak için çalışmalara başladı.
NBC News'in haberine göre, bu durum yönetim kurulunun yeni başkanı Harvey Jones tarafından bir konferans görüşmesinde açıklandı.
Yönetim kurulu Huang'i geri getirmeyi düşünmüyor
Harvey Jones Jensen Huang'in istifası ve devam eden soruşturma süreciyle ilgili soruları yanıtlamayı reddetti. Kurulun gerekli gördüğü takdirde ek bilgi sağlayacağını vurguladı.
Jones, "Yönetim kurulu, hissedarlarımız adına şirketin karşı karşıya olduğu sonuçları gidermek ve gelecekteki denetim mekanizmalarını güçlendirmek için aktif bir şekilde çalışıyor" dedi.
Bu açıklama, Huang'in şirketin başına dönme isteğiyle ilgili duruma netlik kazandırdı. Kurul, şimdilik onun dönüşüne onay vermedi.
Huang'in kendisi görevine dönmeye hazır olduğunu söylemişti
Jensen Huang, bir gün önce CEO'luk görevine dönme ihtimaline açık olduğunu belirtmişti.
Huang, "Eğer yönetim kurulu dönüşümün hissedarlarımız, çalışanlarımız, şirketimiz ve Amerika'nın çıkarlarına uygun olduğuna inanırsa, bu çağrılara yanıt vermekten ve CEO'luk görevine dönmekten memnuniyet duyarım" demişti.
Huang, birçok çalışanın, yatırımcının, iş ortağının ve müşterinin şirketin başına dönmesini istediğini ifade etti.
Ancak yönetim kurulunun son tutumu, böyle bir dönüşün şu an için gündemde olmadığını gösteriyor.
Nvidia yeni CEO arıyor
Şirket, kalıcı bir CEO seçmek için yönetici kadroları seçimi konusunda uzmanlaşmış Heidrick & Struggles firmasıyla anlaştı.
NBC News'e göre, bu şirket teknoloji şirketleri için üst düzey yönetici seçme konusunda deneyime sahip. Firma, 2013-2014 yıllarında Microsoft'un Steve Ballmer'ın yerine yeni bir CEO bulma sürecinde de yer almıştı.
Şu anda Nvidia'nın geçici liderliğini finans direktörü Colette Kress yürütüyor.
Huang'in istifasına ne sebep oldu?
Jensen Huang, Nvidia'yı 1993 yılında kurdu ve 2026 sonbaharına kadar yönetti.
Özel hayatıyla ilgili skandal Ekim ayında kamuoyuna yansıdı. Basında çıkan haberlere göre, Huang'in Megaspeed şirketi yöneticisi Alice Huang ile ilişkisi olduğu iddiaları yayıldı. Amerikan istihbaratının bu kadını Çin lehine casusluk yapmakla suçladığı belirtildi. Daha sonra Huang'in şirkette çalışan iki kişiyle daha ilişkisi olduğuna dair haberler ortaya çıktı.
Bunun ardından Nvidia yönetim kurulunun onu başkan, CEO ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden uzaklaştırdığı açıklandı.
Financial Times ise Huang'in çevresiyle CEO'luk görevine dönme ihtimalini görüştüğünü ve bu süreçte Beyaz Saray'ın desteğini almayı hedeflediğini yazdı.
Mevcut durumda Nvidia'nın önünde iki önemli görev var: Şirketin yönetim sistemine olan güveni tazelemek ve yeni bir kalıcı lider seçmek. Huang'in dönüş isteğine rağmen, yönetim kurulu şimdilik başka bir yolu tercih ettiğini belirtti.
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