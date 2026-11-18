Nvidia kurucusu Jensen Huang CEO'luk görevine dönmeye hazır olduğunu belirtmişti. Ancak şirketin yönetim kurulu bu teklifini desteklemeye niyetli değil. Yeni yönetim, Huang'in istifasının ardından şirketi yönetmek ve kalıcı bir CEO bulmak için çalışmalara başladı.

NBC News'in haberine göre, bu durum yönetim kurulunun yeni başkanı Harvey Jones tarafından bir konferans görüşmesinde açıklandı.

Yönetim kurulu Huang'i geri getirmeyi düşünmüyor

Harvey Jones Jensen Huang'in istifası ve devam eden soruşturma süreciyle ilgili soruları yanıtlamayı reddetti. Kurulun gerekli gördüğü takdirde ek bilgi sağlayacağını vurguladı.

Jones, "Yönetim kurulu, hissedarlarımız adına şirketin karşı karşıya olduğu sonuçları gidermek ve gelecekteki denetim mekanizmalarını güçlendirmek için aktif bir şekilde çalışıyor" dedi.

Bu açıklama, Huang'in şirketin başına dönme isteğiyle ilgili duruma netlik kazandırdı. Kurul, şimdilik onun dönüşüne onay vermedi.

Huang'in kendisi görevine dönmeye hazır olduğunu söylemişti

Jensen Huang, bir gün önce CEO'luk görevine dönme ihtimaline açık olduğunu belirtmişti.