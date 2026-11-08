Umre yolculuğu öncesi dua eden 68 yaşındaki imam hayatını kaybetti (video)

·1·Dünya
Umre yolculuğu öncesi dua eden 68 yaşındaki imam hayatını kaybetti (video)

Türkiye'nin Konya şehrinde umre ziyaretine hazırlanan Abdullah Özkan, havalimanında dua ettiği sırada aniden fenalaşarak yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan 68 yaşındaki adam, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Konuyla ilgili haberi TRT Haber duyurdu.

Edinilen bilgiye göre Abdullah Özkan, yaklaşık 180 kişilik bir grupla birlikte Konya Havalimanı'na geldi. İhramlı bir şekilde yolcuları kutsal Mekke şehrine uğurlamadan önce dua etti. Duasının ardından kelime-i tevhid ve telbiye getirerek Peygamber Efendimize salavat okumaya başladı. Üçüncü salavat sırasında sesi kısıldı ve öne doğru yığıldı.

Havalimanındaki sağlık ekipleri kendisine ilk müdahaleyi yaparak kalp masajı uyguladı. Daha sonra ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı ancak hayatını kurtarmak mümkün olmadı.

İhramlı kişiler yere yığılan adama yardım ediyor.

Olayın tanıklarından, Abdullah Özkan ile 15 yıldır birlikte çalışan İslam Gümüş, merhumda olaydan önce herhangi bir hastalık belirtisi görülmediğini söyledi. Beyşehir Müftüsü Enes Aktaş ise Özkan'ın umre yolculuğu öncesinde ihramlıyken, dua ve salavatlar getirdiği sırada vefat ettiğini belirtti. Ölüm nedenine ilişkin tıbbi raporun henüz açıklanmadığı da kaydedildi.

Abdullah Özkan'ın cenazesi, 6 Kasım günü Beyşehir ilçesindeki Çarşı Camii'nde cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

TürkiyeKonyaUmreAbdullah ÖzkanVefat
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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