Litvanya'da cuma namazı sırasında cami yakınında domuz başı sergilendi (video)

Litvanya'nın Kaunas şehrinde cuma namazı sırasında cami yakınında yaklaşık yüz motosikletli toplandı. Namaz esnasında yüksek sesle müzik açan grup, motosiklet motorlarını gazlayarak gürültü çıkardı. Olay sırasında cami yakınında bir domuz başının da sergilendiği bildirildi. Konuyla ilgili haberi Lrytas duyurdu.

Olay, 11 Eylül günü Kaunas Camii yakınında gerçekleşti. Yerel Müslüman topluluğu temsilcileri, ibadet edenlerin fotoğraflarının ve videolarının çekildiğini belirtti. Yaşananlar Müslüman topluluğunun tepkisine yol açtı.

Polis verilerine göre, motosikletliler ile Müslümanlar arasında ciddi bir çatışma yaşanmadı. Bununla birlikte kolluk kuvvetleri, toplantı düzenleme kurallarının ihlal edilmiş olabileceği gerekçesiyle idari soruşturma başlattı.

Ayrıca polis, olayı Litvanya Ceza Kanunu'nda yer alan bir gruba karşı nefret söylemi ve kışkırtma maddeleri kapsamında inceledi. O dönemdeki bilgilere göre, bu yönde henüz mahkeme öncesi bir ceza soruşturması başlatılmamıştı.

Litvanya Müslümanları Müftüsü Aleksandras Beganskas ise gösterinin doğrudan Müslümanlara yönelik olduğunu vurguladı.