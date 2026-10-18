İran'a Yeni Savunma Bakanı Atandı — Mehrdad Akhlaqi Ketabchi Kimdir?

İran İslam Cumhuriyeti'nde silahlı kuvvetler ve savunma sektörü yönetiminde önemli bir stratejik atama gerçekleştirildi. Ülke parlamentosunun (Meclis) kararıyla, Mehrdad Akhlaqi Ketabchi İran'ın yeni Savunma ve Silahlı Kuvvetleri Destekleme Bakanı olarak resmen onaylandı.

Pars Today ajansının verdiği bilgilere göre, parlamentoda yapılan oylama sürecine katılan 277 milletvekilinden 237'si onun adaylığını oy birliğiyle destekledi.

Bu atama İran tarihinde özel bir önem taşıyor; Mehrdad Akhlaqi, ülke tarihinde Savunma Bakanlığı'nı yönetecek üçüncü sivil (askeri rütbesi olmayan) kişi oldu.

Ani atamanın nedeni: Savaşta hayatını kaybeden eski bakan

Savunma bakanlığı liderini değiştirme zorunluluğu, bölgede yakın zamanda yaşanan şiddetli askeri çatışmaların ardından ortaya çıktı:

General Aziz Nasirzadeh'in ölümü: Daha önce İran Savunma Bakanlığı'nı Tuğgeneral Aziz Nasirzadeh yönetiyordu. Ancak kendisi, bölgedeki 40 gün süren şiddetli savaş ve silahlı çatışmalar sırasında hayatını kaybetti;

Savunmayı yeniden inşa etme görevi: Askeri çatışmaların ardından savunma sanayii ve füze üretim sistemini hızla toparlamak amacıyla, alanın en deneyimli mühendis-uzmanı bakanlık yönetimine getirildi.

Mehrdad Akhlaqi Ketabchi'nin biyografisi: Mühendislikten bakanlığa

Yeni bakan, İran savunma ve havacılık sanayiinin ana mimarlarından biri olarak kabul ediliyor:

Yaşı ve ilk faaliyetleri: 1954 doğumlu Akhlaqi, uzun yıllar boyunca askeri-teknik alanlarda üst düzey görevlerde bulundu;

Büyük kuruluşların yönetimi: Atanmadan önce 'Şehit Bagheri' sanayi grubunu yönetmiş ve Savunma Bakanlığı bünyesindeki Havacılık Sanayii Örgütü'nde genel müdürlük görevini üstlenmiştir;

2000'li yıllardaki füze projeleri: Mehrdad Akhlaqi, 2000'li yılların ortalarından itibaren İran füze programının önemli stratejik projelerinde doğrudan yer aldı. Daha sonra Havacılık Sanayii Örgütü bünyesindeki 'Şehit Bagheri' füze yapısını yönetti.

'İran füze programının babası'nın silah arkadaşı ve 'Fateh-110' projesi

Yeni savunma bakanının faaliyetleri doğrudan ülkenin füze kapasitesini şekillendirmekle ilgilidir:

Tehrani-Moghaddam ile yakınlık: Akhlaqi, dünya askeri uzmanları tarafından 'İran füze programının babası' ve ana fikir babası olarak kabul edilen Hasan Tehrani-Moghaddam ile çok yakın çalışmış ve onun silah arkadaşı olmuştur;

'Fateh-110'un yaratılması: İran ordusunun ana vurucu güçlerinden biri haline gelen ünlü yüksek hassasiyetli 'Fateh-110' (Fateh-110) balistik füzesinin tasarlanması, üretilmesi ve desteklenmesinde aktif rol oynamıştır;

Uluslararası yaptırımlar: Kendi döneminde İran'ın füze programıyla olan bağlantısı nedeniyle Mehrdad Akhlaqi Ketabchi'nin adı, uluslararası yaptırım listelerine giren resmi belgelerde birkaç kez yer almıştır.

Yeni liderin füze ve havacılık mühendisliği konusundaki derin tecrübesi, İran'ın bölgesel gerilimler karşısında savunma ve füze programını daha da modernize etmeye öncelik verdiğini gösteriyor.