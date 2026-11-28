İran'da 2026 yılı Ocak ayında hükümet karşıtı protestolara katılan 21 yaşındaki ikiz kız kardeşlere ağır cezalar verildi. Mahkeme kararına göre, Taraneh Rahimiy idam cezasına çarptırılırken, ikiz kardeşi Romina 25 yıl hapis cezasına mahkûm edildi. Bu durum Euronews tarafından bildirildi.

Kız kardeşlerin yakınları, gözaltında tutuldukları süre boyunca çeşitli işkencelere maruz kaldıklarını ve tehdit yoluyla suçlamaları kabul etmeye zorlandıklarını belirtti. Kızlar Ocak ayı sonunda gözaltına alınmıştı. Ancak aile üyeleri, üç aydan fazla bir süre boyunca nerede tutuldukları ve sağlık durumları hakkında hiçbir bilgi alamadı. Anneleri ise kızlarıyla ancak Mayıs ayında görüşebildi.

Taraneh, İran hukukunda "Tanrı'ya karşı savaş açmak" anlamına gelen "moharebe" suçundan suçlu bulundu. Bu suç için ülke yasalarında en ağır ceza olan idam cezası öngörülüyor. Mahkeme belgelerinde, Taraneh'in protestoya kesici aletle katıldığı ve diğer insanların hayatını tehdit ettiği gibi suçlamalar yer alıyor.

İkiz kardeşi Romina ise bu suçu işlemeye yardım etmekle suçlanarak 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kızların yakınları, sorgulama sürecinde üzerlerinde baskı ve tehdit olduğunu ifade ediyor. İddialara göre sorgucular, Taraneh'i itiraf tutanaklarını imzalamaya zorlamak için gözlerinin önünde kız kardeşine tecavüz etmekle tehdit etti. Taraneh'in kendisi de mahkemede, sorgu sırasında verdiği ifadelerin işkence altında alındığını belirtti.

Kız kardeşlere verilen hüküm, İran'da Ocak ayındaki hükümet karşıtı protestolara katılan vatandaşlara yönelik başlatılan baskıların bir parçası olarak değerlendiriliyor.

BM'nin İran Özel Raportörü May Sato tarafından sunulan bilgilere göre, İsfahan şehrindeki bir dava kapsamında 10 kişi daha idam cezasına çarptırıldı. İnsan hakları savunucuları, protestolara katılan vatandaşlara yönelik suçlamaların siyasi nedenlere dayandığını vurguluyor. Ayrıca, kitlesel protestolardan sonra ülkede infaz vakalarının önemli ölçüde arttığını belirtiyorlar.