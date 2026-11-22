Hürmüz Boğazı üzerinden uluslararası gemi trafiği yeniden başlayabilir, ancak bu durum Washington'ın Tahran'ın taleplerini kabul etmesine ve geçmişte yapılan hataları tanımasına bağlı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, stratejik su yolunu açmanın zor olmadığını, bunun için ABD'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan İran şartlarını yerine getirmesi gerektiğini belirtti. Tahran ise müzakerelerin yanı sıra Basra Körfezi'nde yeni güvenlik mekanizmaları oluşturulmasını da tartışıyor.

İran, Hürmüz Boğazı'ndaki durumu çözme konusundaki pozisyonunu bir kez daha açıkladı. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Umman ziyareti sırasında ifade ettiği görüşlere göre, uluslararası gemi trafiğinin yeniden başlaması Washington'ın İran'ın taleplerini yerine getirmesine, uluslararası hukuk normlarından kaynaklanan yükümlülüklere uymasına ve önceki hataları kabul etmesine bağlı.

Tahran'ın pozisyonuna göre, boğazı açmak için karmaşık teknik çözümlere gerek yok. Asıl mesele, ABD'nin siyasi karar alması ve İran ile anlaşmaya hazır olmasıdır.

Arakçi: «Boğazda gemi trafiğini yeniden başlatmak zor değil»

Abbas Arakçi bu konuda Umman ziyareti sırasında açıklamalarda bulundu. Arakçi, Hürmüz Boğazı'ndaki trafiği yeniden başlatmak için ABD'nin İran tarafının öne sürdüğü şartları kabul etmesi ve üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

«Hürmüz Boğazı üzerinden gemi trafiğini yeniden başlatmak zor bir görev değil. Bunun için ABD'nin İran'ın uluslararası hukuktan kaynaklanan şartlarını kabul etmesi yeterli. Mevcut durumdan çıkış ancak ABD'nin yaptığı hataları kabul edip, daha önce üstlendiği yükümlülükleri yerine getirdiği takdirde mümkündür», — diye yazdı Arakçi Telegram kanalında.

Bakanın açıklamasında, Washington'ın pozisyonunun değişmesi, boğazdaki durumu çözmenin temel şartlarından biri olarak gösterildi.