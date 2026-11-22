İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'ın Tahran ile anlaşmaya ihtiyacı olmadığı yönündeki açıklamasına yanıt vererek, İran tarafının Amerika'dan henüz hiçbir yanıt almadığını söyledi.

İran ile ABD arasında Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik olası müzakereler için kapı kapanmış değil. Tahran, Washington ile anlaşmanın pratik mekanizmalarını, şartların yerine getirilme prosedürünü ve sürelerini görüşmeye hazır olduğunu belirtiyor. Ancak İran tarafı, bu sürecin ABD'nin net siyasi duruşu ve güveni yeniden tesis etmeye yönelik adımları olmadan başlamayacağını vurguluyor.

İran, Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda ABD ile uzmanlar düzeyinde müzakerelere ve hatta anlaşmanın uygulama sürelerini kısaltmaya hazır. Ancak Tahran, Washington'dan anlaşmaya hazır olduğunu açıkça belirtmesini ve güven artırıcı önlemler almasını talep ediyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin açıklamasında, boğazın açılması için yedi şartın yerine getirilmesi gerektiği vurgulandı.

İran, Hürmüz Boğazı'nı açmak için ABD'den hangi 7 şartın yerine getirilmesini istiyor?

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Washington'ın İran ile anlaşmaya varmak istediğini net ve açık bir şekilde ifade etmesi;

güveni güçlendirmek için kapsamlı önlemler alması.

İran Dışişleri Bakanı, bu şartlar yerine getirilirse iki ülke temsilcilerinin Hürmüz Boğazı'nı açma teklifini ve uygulama mekanizmalarını görüşmeye hazır olduklarını bildirdi.

"Eğer bu iki şartı yerine getirirlerse, Amerikan tarafıyla bu projeyi ve uygulama yollarını görüşmeye hazırız. Talebimiz net: Hürmüz Boğazı'nın açılması için öne sürdüğümüz yedi şartın yerine getirilmesi gerekiyor. Elbette, Amerikalıların bu şartların uygulanma yöntemlerine ilişkin kendi teklifleri ve görüşleri varsa, diyaloğa açığız," dedi Arakçi, Iran gazetesine verdiği röportajda.

İran, 7 şartın yerine getirilme süresini kısaltmaya razı

Tahran, müzakerelerde şartların yerine getirilmesi için net bir süre veya teknik mekanizmalar üzerinde anlaşmaya varma olasılığını da dışlamıyor.

Arakçi'ye göre İran ve ABD, şartların hangi formatta resmileştirileceğini, uygulama prosedürünü ve her iki tarafı da tatmin edecek bir anlaşmaya nasıl varılacağını tartışabilir.

Bakan, bu konudaki süre değişikliklerinin İran için ilkesel bir mesele olmadığını vurguladı. ABD'nin şartların yerine getirilme sürecini iki günden bir güne veya hatta iki saate kadar kısaltmayı teklif etmesi halinde, Tahran'ın böyle bir seçeneği görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

"Örneğin, süreyi (İran şartlarının yerine getirilmesi için belirlenen zamanı) iki günden bir güne veya hatta iki saate değiştirmek isterlerse, bu bizim için sorun değil. Önemli olan taleplerimizin yerine getirilmesi. Eğer yerine getirilirse, Hürmüz Boğazı da açılır," dedi İran Dışişleri Bakanı.

Hürmüz Boğazı ne zaman açılabilir?

Arakçi, İran'ın uzmanlar düzeyinde müzakerelere hazır olduğunu belirtti. Bu süreçte şartların içeriği, uygulama yöntemleri ve anlaşmanın resmi formatı görüşülebilir.

Bakanın vurguladığı iki günlük teklife göre, ABD İran'ın taleplerini yerine getirdikten sonra Tahran, su yolunu ikinci gün gemi trafiğine açmaya hazır. Ayrıca aynı gün iki ülke arasında müzakerelerin başlaması da öngörülüyor.

İran'ın talepleri, ABD tarafından ülkeye yönelik uygulanan son kısıtlama tedbirlerinin kaldırılmasını da içeriyor.

Şimdilik bunlar Tahran tarafının şartları ve teklifidir; ABD'nin bunları kabul ettiğine veya Hürmüz Boğazı'nı açmak için pratik bir anlaşmaya varıldığına dair bir bilgi bulunmuyor.

Hürmüz Boğazı çevresindeki durum sadece İran-ABD ilişkileri için değil, aynı zamanda uluslararası ticaret, enerji piyasası ve petrol sevkiyat rotaları için de stratejik öneme sahip. Bu nedenle Tahran'ın müzakerelere hazır olduğuna dair açıklaması, bölgedeki jeopolitik durumun gelecekteki seyri açısından önemli kabul ediliyor.