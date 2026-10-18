Hindistan'da korkunç facia: Kamyon hacıları ezdi

Hindistan'ın merkezindeki Madhya Pradesh eyaletinde, ağır bir kamyonun tapınağa giden hacı kalabalığının arasına dalması sonucu korkunç bir trafik kazası meydana geldi. News On Air haberine göre, facia sonucunda en az 12 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi ise ağır yaralandı.

Olay, 18 Ekim gecesi saat 01:30 sularında Gwalior şehrindeki ünlü Shitala Mata Tapınağı yakınlarında gerçekleşti.

Eğimli yolda kontrol kaybı ve aşılmış bariyerler

Yerel polis teşkilatı tarafından sağlanan ilk bilgilere göre olay şu şekilde gelişti:

Ağır yükle yokuş aşağı iniş: Çeltik kabuğu (paddy) ile tamamen yüklü büyük bir kamyon, Chhinor yönünden geliyordu. Ağır vasıtaların girmesinin yasak olduğu dik ve tehlikeli yokuşta sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti;

Polis bariyerlerinin aşılması: Hızını kontrol edemeyen kamyon, dini bayram nedeniyle kurulan polis kontrol noktasını ve güvenlik bariyerlerini zorla aşarak aşağıya doğru yuvarlandı;

Tapınak duvarı ve kalabalık: Araç, yaya olarak ilerleyen yüzlerce hacıyı ezerek Shitala Mata Tapınağı'nın dış duvarına ve giriş kapısına çarptı.

Kayıplar ve yaralıların durumu

Kaza yerinde acil kurtarma çalışmaları gerçekleştirildi:

12 kurban: Olay yerinde en az 12 hacının hayatını kaybettiği resmen doğrulandı;

39 yaralı: Toplam 39 kişi hızla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Doktorlar, 5-6 kişinin ağır kırıklar ve yaralanmalarla kritik durumda olduğunu bildirdi;

Yaralı memurlar: Kontrol noktasında görevli iki polis memuru da çeşitli derecelerde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma ve güvenlik konuları

Şu anda eyalet yetkilileri ve kolluk kuvvetleri tarafından kapsamlı bir soruşturma yürütülüyor:

Kısıtlı bölgeye giriş nedenleri: Yerel yönetim, milyonlarca insanı çeken ulusal Navratri festivali sırasında ağır bir kamyonun sıkı güvenlik altındaki kapalı bölgeye nasıl girdiğini araştırıyor;

Aşırı yük ve teknik arıza: Görgü tanıkları, kamyonun kapasitesinden çok daha fazla yüklü olduğunu belirtti. Şu anda aracın fren sistemi ve teknik durumunu değerlendirmek için özel bir bilirkişi incelemesi atandı.

Madhya Pradesh eyalet yönetimi, kurbanların ailelerine başsağlığı dileyerek, tüm yaralılara devlet tarafından ücretsiz ve acil tıbbi yardım sağlanacağını duyurdu.