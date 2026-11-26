Mısır'ın başkenti Kahire yakınlarında bir yakıt tankerinin karıştığı trafik kazası, korkunç bir patlamaya ve yangına yol açtı. Facia sonucunda 31 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi ise çeşitli derecelerde yaralandı.

Olay, 25 Kasım günü Kahire çevresindeki çevre yolunda meydana geldi. Mısır Sağlık Bakanlığı'na göre, olay yerine 39 ambulans sevk edildi. Yaralılar derhal çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Görgü tanıklarına göre, yakıt yüklü kamyon yolda dengesiz bir şekilde ilerlerken karşı şeridi ayıran bariyere çarptı. Çarpışmanın ardından şiddetli bir patlama meydana geldi ve yangın çevredeki araçlara da sıçradı.

İlk tahminlere göre, yüksek gerilim hattının kamyonun üzerine düşmesi sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesine neden olmuş olabilir. Ancak kazanın kesin nedenleri henüz resmi olarak belirlenmedi.

Mısır Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Hayatını kaybedenlerin kimliklerini tespit etmek amacıyla DNA örnekleri alınıyor.

Ülke Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi ve kurbanların ailelerine ve yaralılara gerekli yardımların yapılması için ilgili talimatları verdi.