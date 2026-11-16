Hindistan'da tatlı sanılarak ısırılan nesnenin patlaması sonucu bir erkek hayatını kaybetti

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Hindistan'da tatlı sanılarak ısırılan nesnenin patlaması sonucu bir erkek hayatını kaybetti

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinin Dindori bölgesinde 35 yaşındaki bir adam, sıra dışı ve trajik bir olay sonucu hayatını kaybetti. Rajendra Barautiya, ağzına aldığı tatlı görünümlü bir nesnenin patlaması sonucu ağır yaralandı.

Olay 10 Kasım akşamı meydana geldi. Barautiya'nın evinin bahçesinde oturduğu sırada, 'rasgulla' adlı meşhur Hint tatlısına benzeyen bir nesne görüp onu ısırdığı bildirildi. Ancak nesne aslında bir patlayıcıydı ve adamın ağzında infilak etti.

Patlama sonucunda ağır yaralanan kurban, derhal hastaneye kaldırılmasına rağmen doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Kolluk kuvvetleri, patlayıcı düzenekle bağlantılı olarak iki kişiyi gözaltına aldı. İlk bilgilere göre, söz konusu düzenek genellikle yaban domuzu avında kullanılan bir tür patlayıcı cihazdır.

Müfettişler şu anda nesnenin nasıl tatlı görünümünde hazırlandığını ve kurbanın eline nasıl ulaştığını araştırıyor. Ayrıca olayın kasten işlenmiş bir suç mu yoksa kötü sonuçlanan bir şaka mı olduğu sorusuna yanıt aranıyor. Olayın tüm detaylarının soruşturma sürecinde netleşmesi bekleniyor.

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Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» editör
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