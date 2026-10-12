Yılan sokan çocuğu ailesi 12 saat kutsal nehirde tuttu

·8·Dünya
Yılan sokan çocuğu ailesi 12 saat kutsal nehirde tuttu

Hindistan'da 13 yaşındaki bir çocuk, yılan sokması sonrası hastaneye götürülmek yerine 12 saat boyunca Ganj Nehri'nin sularında tutulması sonucu hayatını kaybetti. Ailesi, tıbbi yardım almak yerine geleneksel inançlara dayalı bir yöntemle çocuğu iyileştirmeye çalıştı.

Çocuğun ölümü Hindistan genelinde büyük bir kamuoyu tepkisine yol açtı. Bu trajedi, batıl inançlara kapılmanın ve gerekli tıbbi yardımı reddetmenin ne kadar ağır, hatta ölümcül sonuçlar doğurabileceği konusundaki tartışmaları alevlendirdi.

Köyde yaşayan aile, bir 'halk şifacısının' talimatına uyarak, zehirli yılan tarafından sokulan 13 yaşındaki oğullarını hastaneye götürmek yerine, Hindistan'da kutsal sayılan Ganj Nehri'nin sularında 12 saat boyunca tuttu.

Aile, halk şifacısının tavsiyesine uydu

Uttar Pradeş eyaletinin Pitampur köyünde yaşayan Amit isimli çocuk, geçtiğimiz Perşembe günü yılan sokması sonucu yaralandı. Olayı hemen ailesine haber verdi. Ancak yakınları, onu acilen hastaneye götürmek yerine bir halk şifacısına başvurmaya karar verdi.

Edinilen bilgilere göre, halk şifacısı aileye Amit'i bambu çubuklarına bağlayıp vücudunu Ganj Nehri'nin suyuna batırmalarını tavsiye etti. Şifacıya göre, nehrin kutsal suyu çocuğu yılan sokmasının etkilerinden kurtarabilirdi.

Amit 4. sınıf öğrencisiydi. Hayatını kurtarmak için gerekli tıbbi müdahale yerine ailenin bu yönteme inanması trajik sonuçlara yol açtı.

12 saat sonra doktora götürdüler

Hindistan medyasının haberine göre, aile üyeleri Amit'in bilincini kaybettiğini fark ettikten sonra onu doktora götürmeye karar verdi. Ancak bunun için 12 saat geçmişti. Çocuğun tıbbi yardım alması için çok geç kalınmıştı ve doktorlar hayatını kurtaramadı.

Amit'in öldüğünü öğrendikten sonra bile aile üyelerinin bir mucize gerçekleşeceği umuduyla cenazesini Ganj Nehri'ne atmaya çalıştığına dair haberler yayıldı.

Yerel tıp merkezi doktoru Shashank Choudhari, gazetecilere verdiği demeçte, kendisi ve meslektaşlarının halk arasında düzenli olarak bilgilendirme çalışmaları yürüttüğünü belirtti. Temel amaçları, yılan sokan kişilerin acilen hastaneye getirilmesi gerektiğini anlatmak.

Doktor, bu tür durumlarda her dakikanın hayati önem taşıdığını vurguladı. Bu nedenle insanların vakit kaybetmeden nitelikli tıbbi yardıma başvurmaları gerektiğini belirtti.

Çocuğun ölümü sosyal medyada tepki çekti

Amit'in önlenebilir ölümü sosyal medyada sert tartışmalara yol açtı. Birçok kullanıcı, ebeveynlerin ihmali nedeniyle yargılanmaları gerektiğini savundu.

Şu an için kolluk kuvvetlerinin bu trajediyle ilgili olarak çocuğun aile üyelerine karşı suç duyurusunda bulunmayı planlayıp planlamadığı bilinmiyor.

Bu olay, yılan sokması gibi hayati tehlike arz eden durumlarda halk yöntemlerine güvenip tıbbi yardımı geciktirmenin ağır sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gösterdi. Zehirli yılan tarafından sokulan bir kişiyi mümkün olan en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna ulaştırmak ve uzman yardımı almak, hayat kurtarmada belirleyici bir öneme sahiptir.

Ganj NehriYılan SokmasıPitampurAmitHindistan
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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