3400 adet ruj izi bulunan otomobilin sahibi para cezasına çarptırıldı

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletindeki Gwalior şehrinde, sosyal medyada popüler olmak için yapılan sıra dışı bir "numara" otomobil sahibine pahalıya patladı. Konuyla ilgili haberi India Today duyurdu.

Aditya Sikarvar'ın otomobili, kız arkadaşı tarafından yaklaşık 3400 ruj iziyle kaplandı. Edinilen bilgilere göre genç kız, yurt dışındaki bir sosyal medya trendinden esinlenerek aracı bu şekilde süslemeye karar verdi. Aracın kapılarına, kaputuna, bagajına ve direklerine binlerce öpücük izi bırakmak için yaklaşık dört saat harcadı.

Otomobilin sıra dışı görünümünü yansıtan fotoğraf ve videolar, Instagram ve diğer sosyal ağlarda hızla yayılarak milyonlarca izlenme topladı. Ancak viral olan görüntüler Gwalior trafik polisinin de dikkatini çekti. Ekipler, videoda görünen plaka üzerinden aracı tespit ederek Tatipur bölgesinde buldu.

Polis, videoda aracın şehir sokaklarında hareket halinde olduğunun görüldüğünü ve dış görünüşünün bu şekilde değiştirilmesinin trafik kurallarına aykırı olabileceğini belirtti. Bunun üzerine karakola çağrılan Aditya'ya 5500 rupi para cezası kesildi.

Ayrıca polis, araçtaki tüm ruj izlerinin temizlenmesini talep etti. Hatasını kabul eden Aditya, bir daha böyle bir şey yapmayacağını ifade etti.

Böylece sosyal medyada daha fazla izlenme toplamak amacıyla gerçekleştirilen sıra dışı fikir, araç sahibi için beklenmedik bir para cezasıyla sonuçlandı.