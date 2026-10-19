99 yaşında uçak kanadında uçuş: İngiliz büyükanne Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Büyük Britanya'da yaşayan 99 yaşındaki Helga Duffy gerçek bir cesaret ve yiğitlik örneği göstererek tüm dünyayı hayrete düşürdü. Havada uçan bir uçağın kanadına sabitlenerek yapılan ekstrem «wing walking» numarasını başarıyla gerçekleştirdi ve adını resmen Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdırdı.

Bu şaşırtıcı uçuş sonucunda Bayan Duffy, gezegenimizde bu tehlikeli havacılık numarasını gerçekleştiren en yaşlı kadın olarak tarihe geçti.

Gökyüzünde cesaret: Numara nasıl gerçekleştirildi?

Ekstrem uçuşun detayları izleyenleri hayrete düşürüyor:

Kanat üzerinde duruş: Çift kanatlı hafif bir uçağın üst kanadına özel emniyet kemerleri ve aparatlarla bağlanan Helga Duffy, uçuş boyunca ayakta kalarak hava akımına karşı hareket etti;

Soğukkanlılık ve cesaret: Muazzam yükseklik ve şiddetli rüzgara rağmen, 99 yaşındaki kadın uçuş sırasında oldukça sakin kaldı ve zorlu görevi hatasız bir şekilde tamamlayarak yere indi;

Aile ve izleyicilerin heyecanı: Uçuş alanında toplanan yakınları ve izleyiciler, yaşlı kadının bu yiğitçe adımını alkışlarla karşıladı.

Ağustos ayındaki rekor yenilendi

Havacılık tarihindeki bu alanda yaşlı insanlar arasındaki rekabet yakın zamanda bir kez daha güncellenmişti:

Betty Bromage'ın sonucu: Bu yılın Ağustos ayı başında 97 yaşındaki bir başka İngiliz kadın olan Betty Bromage, aynı numarayı başarıyla gerçekleştirerek rekor kırmıştı;

Duffy'den yeni zirve: Helga Duffy, 99 yaşında bu göstergeyi tam iki yıl ileriye taşıyarak, insanın iradesi, tutkusu ve azmi için yaş sınırı olmadığını bir kez daha kanıtladı.

Guinness Rekorlar Kitabı komisyonu, uçuşun kurallara tamamen uygun gerçekleştirildiğini onayladı ve Bayan Duffy'ye resmi rekor sertifikasını takdim etti.