Su altından çıkan 4 bin yıllık sır: Büyük Britanya'da beklenmedik arkeolojik sansasyon

·5·Dünya
Su altından çıkan 4 bin yıllık sır: Büyük Britanya'da beklenmedik arkeolojik sansasyon

Büyük Britanya'da bu yılın yaz aylarında görülen benzeri görülmemiş anormal sıcaklıklar ve kuraklık, beklenmedik bir tarihi keşfe yol açtı. İngiltere'nin güneybatısındaki Devon bölgesinde bulunan Fernworthy Rezervuarı'nda su seviyesinin keskin bir şekilde düşmesi sonucu, sular altında kalmış antik Tunç Çağı yerleşimi gün yüzüne çıktı.

Britanya'nın saygın The Independent gazetesinin haberine göre, kuruyan rezervuarın tabanında arkeologlar insanlık tarihinin farklı dönemlerine ait nadir eserler ve değerli eşyalar tespit etti.

Sular altındaki 4 bin yıllık yerleşim: Neler bulundu?

Suların çekilmesiyle arkeologların gözleri önüne birkaç bin yıllık tarih serildi:

  • Tunç Çağı evleri: Araştırmacılar rezervuar tabanında yaşı yaklaşık 4 bin yıl olan 8 adet dairesel taş ev tespit ettiler;

  • Antik yapılar: Evlerin yanı sıra, bölgede taş çemberlerin (kromlekler) ve antik mezar höyüklerinin de korunduğu anlaşıldı;

  • Tudor dönemi paraları: Ayrıca kazı ve incelemeler sırasında 16. yüzyıla, daha doğrusu 1540'lı yıllara ait Tudor hanedanı dönemi paraları da bulundu; bu da söz konusu yerin sonraki yüzyıllarda da insanlar tarafından aktif olarak kullanıldığını gösteriyor.

Anormal sıcaklık ve su krizi: Rekor seviyeler

Bölgedeki arkeolojik eserlerin ortaya çıkmasına Büyük Britanya genelinde su kaynaklarının ciddi şekilde azalması neden oldu:

  • Fernworthy Rezervuarı'nda yüzde 30 kaldı: Yaz sıcağı nedeniyle Fernworthy Rezervuarı'ndaki su rezervi toplam kapasitesinin sadece yüzde 30'una kadar düştü;

  • Ülke genelinde kıtlık: Krallık genelindeki tüm rezervuarlarda ortalama su seviyesi mevsim normallerinin yüzde 20 altında seyrediyor. Kontrol edilen 31 büyük barajın 12'si yarısına kadar bile dolmamış durumda, 8'inde ise tehlikeli derecede düşük seviyeler gözlemleniyor;

  • Yeraltı sularının kuruması: Yeraltı su seviyeleri de sürekli düşüyor ve yetkililere göre, eski haline dönmesi için aylarca sürecek yağışlı bir hava gerekiyor.

Kuraklık ne kadar sürecek?

Yaz mevsiminde Büyük Britanya beş güçlü sıcak hava dalgasıyla karşılaştı; sıcaklıklar birçok kez tarihi rekorları kırarak orman yangınlarına ve geniş çaplı su kıtlığına yol açtı. Bundan özellikle İngiltere'nin güney bölgeleri ciddi şekilde etkilendi.

Meteorologların sonbahar yağışlarına ilişkin analizleri çoğu bölgede durumu bir nebze hafifletebilse de, uzmanların tahminlerine göre Devon, Cornwall ve Doğu İngiltere bölgelerinde ciddi kuraklığın 2027 yılı Nisan ayı başına kadar devam edebileceği öngörülüyor.

Büyük BritanyaDevonFernworthyTunç ÇağıArkeoloji
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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