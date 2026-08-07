97 yaşındaki kadın uçak kanadında uçarak Guinness rekorunu bir kez daha kırdı

Büyük Britanyalı 97 yaşındaki Betty Bromage bir kez daha cesaret örneği sergileyerek dünyanın en yaşlı «wing walker» — yani hareket halindeki bir uçağın kanadı üzerinde uçan kadın olarak Guinness rekorunu kırdı.

Betty’nin özel güvenlik ekipmanları kullanarak saatte yaklaşık 225 kilometre hızla uçan küçük bir uçağın kanadı üzerinde durduğu ve havada karmaşık dönüşler gerçekleştirdiği bildirildi. «Wing walking» dünyanın en tehlikeli hava gösterilerinden biri kabul ediliyor ve buna yalnızca özel eğitim almış kişiler katılıyor.

Betty bu rekoru ilk kez 4 yıl önce kırmıştı. Bu uçuşta toplanan bağışlar ise 2025 yılında felç tedavisi gördüğü hastanenin felç bölümünü desteklemek için kullanılacak.

Son on yılda altı kez uçak kanadında uçan Betty bu gösteriden vazgeçmeyi düşünmüyor. Onun sözleriyle, «Bunu yapmazsam hayat benim için çok sıkıcı olur».

97 yaşındaki Britanyalı kadının cesareti, güçlü iradesi ve hayata duyduğu sınırsız tutkusu dünyanın dört bir yanındaki insanlara ilham veriyor.