97 yaşındaki kadın uçak kanadında uçarak Guinness rekorunu bir kez daha kırdı

·184·Dünya
97 yaşındaki kadın uçak kanadında uçarak Guinness rekorunu bir kez daha kırdı

Büyük Britanyalı 97 yaşındaki Betty Bromage bir kez daha cesaret örneği sergileyerek dünyanın en yaşlı «wing walker» — yani hareket halindeki bir uçağın kanadı üzerinde uçan kadın olarak Guinness rekorunu kırdı.

Betty’nin özel güvenlik ekipmanları kullanarak saatte yaklaşık 225 kilometre hızla uçan küçük bir uçağın kanadı üzerinde durduğu ve havada karmaşık dönüşler gerçekleştirdiği bildirildi. «Wing walking» dünyanın en tehlikeli hava gösterilerinden biri kabul ediliyor ve buna yalnızca özel eğitim almış kişiler katılıyor.

Betty bu rekoru ilk kez 4 yıl önce kırmıştı. Bu uçuşta toplanan bağışlar ise 2025 yılında felç tedavisi gördüğü hastanenin felç bölümünü desteklemek için kullanılacak.

Son on yılda altı kez uçak kanadında uçan Betty bu gösteriden vazgeçmeyi düşünmüyor. Onun sözleriyle, «Bunu yapmazsam hayat benim için çok sıkıcı olur».

97 yaşındaki Britanyalı kadının cesareti, güçlü iradesi ve hayata duyduğu sınırsız tutkusu dünyanın dört bir yanındaki insanlara ilham veriyor.

Betty BromageGuinness Dünya Rekorları
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Charos
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Orta Doğu'da sansasyon: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan «Müslüman NATO'su»nu kurdu!Orta Doğu'da sansasyon: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan «Müslüman NATO'su»nu kurdu!Bugün, 21:20Dmitriy Kuleba'dan açıklama: Ukraynalılar zor bir döneme hazırlanmalıDmitriy Kuleba'dan açıklama: Ukraynalılar zor bir döneme hazırlanmalıBugün, 21:14Çin'deki trafik kazası şaşkına çevirdi: Otomobil kaya duvarında asılı kaldıÇin'deki trafik kazası şaşkına çevirdi: Otomobil kaya duvarında asılı kaldıBugün, 21:13«BelOMO» ziyareti: Lukaşenko’ya verilen güçlü NATO dürbününün sırları«BelOMO» ziyareti: Lukaşenko’ya verilen güçlü NATO dürbününün sırlarıBugün, 21:0891 binden fazla ördekçik Chicago Nehri'ne bırakıldı91 binden fazla ördekçik Chicago Nehri'ne bırakıldıBugün, 20:52Kimsenin beklemediği gelir kaynağı: Dedikodudan milyonlar kazanıyorKimsenin beklemediği gelir kaynağı: Dedikodudan milyonlar kazanıyorBugün, 20:39
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti