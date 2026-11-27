Guinness Dünya Rekorları kitabına dünyanın en genç sakallı kadını olarak giren 35 yaşındaki İngiliz Harnaam Kaur, 20 yıldır uzattığı sakalını kesmeye karar verdi. Bu haberi sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile hayranlarına duyurdu.

Kaur, bu kararı almanın kendisi için kolay olmadığını ve karmaşık duygular yaşadığını belirtti. Buna rağmen hayatında yeni bir sayfa açmayı dört gözle beklediğini ifade etti.

Kadın, dış görünüşünü değiştirme kararının başkalarının düşünceleri veya toplumun beklentileriyle ilgili olmadığını özellikle vurguladı. Ona göre bu, tamamen kendi isteğine ve kişisel tercihine dayalı bir karar.

Harnaam, sakalını kestikten sonraki yeni görünüşünü ne zaman paylaşacağını henüz açıklamadı. Bunun için kendini ruhen tamamen hazır hissetmesi gerektiğini belirtti.

Harnaam Kaur'un ergenlik döneminde polikistik over sendromu (PCOS) nedeniyle yüzünde tüylenme başladığı biliniyor. Uzun yıllar boyunca kendine has dış görünüşüyle ilgili zorlukları aşarak, kendini olduğu gibi kabul etmeyi öğrendi.

2016 yılında, 24 yaşındayken rekoru Guinness Dünya Rekorları kitabına resmen kaydedilmişti. Şimdi ise yaklaşık yirmi yıllık sakalıyla vedalaşarak hayatında yeni bir sayfa açmak istiyor.