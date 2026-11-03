11 katlı bina yüksekliğinde dev iskelet: Meksika'da Guinness rekoru kırıldı

·96·Dünya
11 katlı bina yüksekliğinde dev iskelet: Meksika'da Guinness rekoru kırıldı

Meksika'nın başkenti Mexico City'nin merkez meydanında, geleneksel Ölüler Günü (Día de los Muertos) vesilesiyle şaşırtıcı derecede devasa bir Katrina heykeli yükseldi. 11 katlı bir binaya eşdeğer yükseklikteki bu yapı, resmen Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

33,4 metre yüksekliğinde ve 100 tondan fazla ağırlığındaki bu eşsiz sanat eseri, milyonlarca turistin ve yerel halkın ilgi odağı haline geldi.

Şaşırtıcı rakamlar ve karmaşık mühendislik emeği

Bu projenin hayata geçirilmesi, yerel zanaatkarlar ve mühendislerden büyük bir çaba gerektirdi:

  • Yaklaşık 140 ustanın emeği: Ulusal kıyafetli ünlü Katrina iskeletinin yaratılması ve montajı sürecinde yaklaşık 140 yetenekli usta, tasarımcı ve inşaatçı aralıksız çalıştı;

  • Parametreler: 33,4 metre yükseklik, 100 tondan fazla toplam ağırlık;

  • Rengarenk ulusal süslemeler: Dev iskelet, geleneksel mor bir elbise ve başında rengarenk çiçeklerden yapılmış bir taç ile süslenmiş olup, Meksika'nın ulusal sembollerini tam anlamıyla yansıtmaktadır;

  • Gece güzelliği: Hava karardığında, tarihi tapınaklar ve Mexico City merkezinin fonunda heykel özel ışıklandırmalarla aydınlatılarak şehir genelinde görkemli bir manzara oluşturuyor.

Ölüler Günü: Neşe ve hatıranın birleştiği ulusal bayram

Meksika'da her yıl 1-2 Kasım tarihlerinde kutlanan Ölüler Günü, dünyanın en eski ve özgün geleneklerinden biridir:

  • Sevdiklerini anma felsefesi: Bu günlerde halk, yas tutmak yerine hayatını kaybetmiş atalarını ve yakınlarını sevgi, gülümseme ve neşeli bayram sofralarıyla anar;

  • Katrina sembolü: Sokaklarda yüze çizilen rengarenk kuru kafa makyajları (calavera) ve zarif giyimli Katrina figürü, ölümden korkmamayı, aksine hayatı takdir etmeyi ve ölenleri neşeyle anmayı simgeler.

Guinness rekorunu kıran dev Katrina, sadece ulusal anma töreninin zirvesi değil, aynı zamanda Meksika'nın zengin kültürel mirasının tüm dünyaya sergilendiği küresel bir olay haline geldi.

Mexico CityÖlüler GünüKatrinaGuinness Rekorlar KitabıMeksika
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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