İtalyan öğrenciler yedi metrelik kağıt uçakla rekor kırdı

İtalya'nın Pisa şehrindeki bir öğrenci grubu, dünyanın en büyük kağıt uçağını yaparak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Sıradan kağıttan uçak yapmak çoğu kişi için basit bir uğraş olsa da, bu proje devasa boyutları ve karmaşık yapısıyla dikkat çekti.

Sadece kağıt tabakaları ve birkaç litre yapıştırıcıdan hazırlanan uçağın uzunluğu 7 metre, kanat açıklığı ise 20,04 metredir. Ağırlığı 28,49 kilogram, yani yaklaşık 63 pounddur.

Uçağı uçurmak için aylarca hazırlık yapıldı

Guinness rekorunun resmen tanınması için uçağın sadece devasa olması değil, aynı zamanda belirli şartları da karşılaması gerekiyordu. Tek bir kişi tarafından fırlatılması ve uçağın havada en az 15 metre mesafe kat etmesi zorunluydu.

Bu görev beklenenden çok daha zor çıktı. 'Ikar' projesi üzerinde çalışan ekip, uçağın dengesini, sağlamlığını, ağırlığını ve aerodinamik özelliklerini hesaba katarak birkaç ay boyunca testler gerçekleştirdi.

Uygun yapıyı geliştirme sürecinde toplamda yaklaşık 300 kilogram kağıt ve 60 kilogram yapıştırıcı kullanıldı. Öğrenciler, uçağı gereksiz yere ağırlaştırmadan sağlamlığını artırmak için petek yapılı bir tasarım seçtiler. Bu yapı, uçağın dayanıklılığını sağlamaya yardımcı oldu.

25 Haziran'da Bologna'daki BolognaFiere sergi merkezinde ekip üyelerinden biri dev kağıt uçağı havaya fırlattı. Uçak 59 metre, yani yaklaşık 193,6 feet mesafe kat ederek yeni bir dünya rekoru kırdı.

Önceki rekor 2013 yılında kırılmıştı

Kağıt uçaklar konusundaki önceki rekor 2013 yılından beri korunuyordu. O zamanlar Almanya'daki Braunschweig Teknik Üniversitesi ekibi, 5 metre uzunluğunda, 24 kilogram ağırlığında ve 18 metre kanat açıklığına sahip bir kağıt uçağı başarıyla uçurmuştu. Uçak havada yaklaşık 18 metre mesafe kat etmişti.

İtalyan öğrencilerin yeni sonucu ise önceki rekordan çok daha yüksek oldu. Uçağın boyutlarını büyütmenin yanı sıra, havada dengeli bir şekilde uçmasını da sağlamayı başardılar.

İlginç bir şekilde, bu olaydan sadece bir ay önce Çinli bir öğrenci grubu, uzaktan kumandalı en büyük kağıt uçak dalında yeni bir rekor kırmıştı. Bu durum, sıradan kağıttan yapılan uçakların bile mühendislik becerisi ve titiz hesaplamalarla büyük bir projeye dönüşebileceğini gösteriyor.