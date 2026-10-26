Dünyanın en uzun boylu Türk kadını sekiz kez Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Türkiye'nin Karabük ilinin Safranbolu ilçesinde yaşayan Rumeysa Gelgi, dünyanın en uzun boylu kadını olarak tanınıyor. Boyu 2 metre 15 santimetredir. Son 12 yıl içinde Guinness Rekorlar Kitabı'na sekiz kez girmiştir. Gelgi, başarılarını nadir görülen hastalıklar konusunda toplumsal farkındalığı artırmak için de kullanıyor.

1997 doğumlu Rumeysa Gelgi'ye hayatının ilk dönemlerinde nadir görülen genetik bir hastalık olan Weaver sendromu teşhisi konuldu. Bu sendrom, kemiklerin daha hızlı büyümesine neden olabiliyor. Gelgi, çocukluğundan beri çeşitli sağlık sorunlarıyla karşılaştı ve uzun yıllar boyunca tıbbi tedaviler ile fizyoterapi gördü.

2014 yılında, 17 yaşındayken boyunun 213,6 santimetre olduğu kaydedilerek dünyanın en uzun boylu genç kızı seçildi. 2021 yılında yapılan ölçümler ise Gelgi'nin boyunun 215,16 santimetreye ulaştığını doğruladı ve dünyanın en uzun boylu kadını olarak rekor kırdı.

Bunun ardından Gelgi, başka alanlarda da Guinness rekorları elde etti. Dünyanın en büyük ellerine, en geniş kulaç açıklığına ve en uzun sırt omurgasına sahip kadını olarak kaydedildi. 2024 yılında ise rekorlarına, doğduğunda en uzun bebek olması ve en uzun kulaklara sahip olmasıyla ilgili iki sonuç daha eklendi.

Yazılım geliştiricisi olarak çalışan Gelgi, uluslararası etkinliklere katılarak hayatı ve sağlık durumuyla ilgili deneyimlerini anlatıyor. Hayatı hakkında Guinness Rekorlar Kitabı tarafından “Rumeysa: Uzun Bir Boyla” adlı bir belgesel de hazırlandı.

Gelgi için rekorlar sadece fiziksel göstergelerden ibaret değil. Kendi deneyimleri aracılığıyla insanlar arasındaki farklılıkları kabul etmeyi, nadir hastalıklar konusunda farkındalığı artırmayı ve bu durumlarla yaşayan insanları desteklemeyi amaçlıyor.