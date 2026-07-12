NVIDIA, GeForce RTX 5090 SE modelini hazırlıyor: Özellikler ve farklar

·43·Teknoloji
NVIDIA, GeForce RTX 5090 SE modelini hazırlıyor: Özellikler ve farklar

Grafik işlemci pazarının lideri NVIDIA, yeni nesil ekran kartı serisini beklenmedik bir modelle genişletmeyi planlıyor. GameGPU kaynağının haberine göre üretici, GeForce RTX 5090 SE adlı yeni bir cihaz üzerinde çalışıyor. Bu model, amiral gemisi RTX 5090 ile bir alt segmentteki RTX 5080 arasındaki büyük teknik boşluğu doldurmaya hizmet edecek. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Edinilen bilgilere göre RTX 5090 SE modeli, amiral gemisinin önemli ölçüde kırpılmış bir varyantı olacak. Şu anda piyasada RTX 5080 Super hakkında söylentiler dolaşsa da uzmanlar, bu modelde sadece bellek kapasitesinin artırılacağını, performansın ise neredeyse değişmeyeceğini tahmin ediyor. Tam da bu nedenle NVIDIA, kullanıcılara daha güçlü bir alternatif olarak SE (Special Edition) versiyonunu sunmayı hedefliyor.

Teknik özelliklerdeki değişiklikler

Yeni ekran kartının temelini amiral gemisi modeldeki gibi GB202 grafik çipi oluşturacak, ancak iç kapasitesi önemli ölçüde sınırlandırılacak. Standart RTX 5090 modeli 21.760 CUDA çekirdeğine sahipken, SE versiyonunda bu rakamın 14.080'e düşürülmesi bekleniyor. Bu, yaklaşık yüzde 35'lik bir azalma anlamına geliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, RTX 5080 modelinde 10.752 CUDA çekirdeği bulunuyor.

Buna rağmen RTX 5090 SE, bellek sistemi açısından RTX 5080 ve olası Super versiyonundan üstün kalacak. Cihaz 32 GB video belleğini koruyacak ancak veri yolu 384 bit'e düşürülecek. Bu durum, profesyonel tasarımcılar ve ağır oyun tutkunları için yeterli bant genişliğini sağlayacaktır.

Pazardaki konumu ve fiyatı

Şimdilik yeni ekran kartının kesin çıkış tarihi ve fiyatı açıklanmadı. Ancak analistlere göre RTX 5090 SE'nin fiyatı, amiral gemisinden çok da farklı olmayabilir. Bunun temel nedeni olarak, bellek çiplerinin ekran kartı maliyetinin önemli bir kısmını oluşturması nedeniyle sahip olduğu yüksek video belleği kapasitesi gösteriliyor.

Özbekistan pazarında NVIDIA ürünlerine olan talep her zaman yüksek olmuştur. Özellikle e-spor ve 3D modelleme alanlarının gelişmesiyle, bu tür yüksek performanslı cihazlar alıcılarını hızla bulmaktadır. Eğer bu model satışa çıkarsa, fiyat-performans dengesi arayan ancak amiral gemisi için fazla harcama yapmak istemeyen kullanıcılar için ideal bir seçenek haline gelebilir.

NVIDIAGeForce RTX 5090ВидеокартаТехнологияGPU
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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