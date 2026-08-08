GeForce RTX 5090 kıtlığı: Ekran kartları hangi zorunlu paketlerle satılıyor

Dünya pazarında amiral gemisi sınıfındaki cihazlara yönelik ciddi kıtlık, son derece garip ve hatta absürt durumlara yol açıyor. ixbt.com'a göre Tayvan'daki bazı perakende mağazaları, en güçlü grafik çiplerini tek başına satmayı tamamen bırakıp bunları yalnızca diğer bileşenlerle birlikte sunmaya başladı. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor .

Pazardaki bu tür uygulamalar, alıcıları zor durumda bırakıyor. Çünkü en yeni nesil amiral gemisine sahip olmak için tamamen ihtiyaç duymadıkları çeşitli parçaları da birlikte satın almak zorunda kalıyorlar. Bu yapay kıtlık ve satış koşulları, teknoloji meraklıları arasında ciddi tepkilere yol açıyor.

En absürt ve pahalı paketler

En dikkat çekici durumlardan biri, Gigabyte Aorus GeForce RTX 5090 Master 32G modeli etrafında yaşandı. Bu ekran kartını satın almak isteyenler, tek bir ürün için sekiz Gigabyte anakartı ve 1000 W gücünde bir güç kaynağını da beraberinde almak zorunda bırakılıyor.

Bu paketteki anakartlar farklı modellerden oluşuyor. Bunların ikisi B860M, biri X870E ve tam beşi B850 yonga setine sahip. Satıcılar bu paketin tamamı için yaklaşık 7480 dolar talep ediyor. Hesaplamalara göre sekiz anakart ile güç kaynağının ortalama toplam piyasa değeri 1600 dolar. Bu da ekran kartının kendisine 6000 dolar fiyat biçildiği anlamına geliyor.

Diğer üreticilerin politikası

Pazardaki durumun yalnızca tek bir markayla sınırlı olmadığı ortaya çıktı. MSI GeForce RTX 5090 Gaming Trio OC modelini satın almak isteyenler için de özel paketler hazırlanmış. Bu paketlere üç MSI MPG X870E Carbon, iki B650M Gaming Plus anakart ve yüksek performanslı AMD Ryzen 9 9950X3D işlemci ekleniyor. Böyle bir paketin toplam fiyatı ise 8500 dolar olarak belirlenmiş.

Bazı durumlarda satıcıların yalnızca anakartlarla yetinmediğini de belirtmek gerekiyor. Örneğin Asus ProArt RTX 5090 OC modeli, birkaç ek ekran kartıyla birlikte sunuluyor:

Asus tarafından üretilen dört Radeon RX 9060 XT ekran kartıyla birlikte sunulan paketin fiyatı 7720 dolar

Harici Thunderbolt 5 arayüzüne sahip Gigabyte Aorus RTX 5090 AI BOX, bir X870E Aorus Master, üç B850M Force ve iki GeForce RTX 5060 içeren paket ise 8280 dolar olarak fiyatlandırılmış

Normalde komple bir sistem veya “donanım seti” satın almak daha uygun fiyatlı olmalı. Ancak bu durumda alıcılar, fazla ve gereksiz ekipmanlar için de ek ödeme yapmak zorunda kalıyor. Bu durum, RTX 5090 çevresindeki yapay kıtlığın ve fiyatlandırma politikasının daha da sertleştiğini gösteriyor.