Zotac şirketi kullanıcıya GeForce RTX 5090 ekran kartını hediye etti

Teknoloji dünyasında nadir görülen ve kullanıcıyı sevindiren ilginç bir olay yaşandı. ixbt.com'un haberine göre Zotac şirketi, müşterisine sorunlu GeForce RTX 5090 amiral gemisi ekran kartını tamamen ücretsiz olarak sundu. Oysa müşteri aslında önceki nesle ait başka bir modeli garanti kapsamında onarıma göndermişti. Büyük teknoloji markaları bu tür bir cömertlikte her zaman bulunmaz ve bu gelişme uzun süren sorunların ardından yaşandı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Reddit platformunda Prudent_Echidna1254 kullanıcı adlı kişi, başından geçen olayı paylaştı. Aktardığına göre müşteri, GeForce RTX 4090 ekran kartının performansından bir yıl boyunca sorun yaşadı. Bu pahalı donanım, sistemde düzenli olarak “mavi ölüm ekranı” (BSOD) görünmesine, bilgisayarın aniden donmasına ve görüntüde artefaktlar oluşmasına neden oldu.

Dört deneme ve garanti süresi

Sorunu çözmek için kullanıcı, cihazını garanti koşulları kapsamında dört kez servis merkezine göndermek zorunda kaldı. Son başvuru ise üç yıllık garanti süresinin bitmesine yaklaşık bir ay kala yapıldı. Kullanıcı, bir sonraki onarımın da sonuç vermemesinden ve garanti süresi sona erdikten sonra arızanın yeniden ortaya çıkmasından ciddi endişe duyduğunu belirtti.

Yaklaşık otuz gün sonra Zotac şirketinin Amerika birimiyle iletişime geçerek onarım sürecinin durumunu sordu. Müşterinin sürekli başvurularından yorulan veya durumu adil bir şekilde çözmeye karar veren şirket temsilcileri, bitmek bilmeyen onarım döngüsünü sonlandırmaya karar verdi ve beklenmedik bir teklif sundu.

Yeni nesil amiral gemisi ve koşulları

Sonuç olarak kullanıcı, eski RTX 4090 modelinin onarılmış bir kopyası yerine hiçbir ek ücret ödemeden Nvidia şirketinin en yeni ve güncel amiral gemisi olan GeForce RTX 5090 ekran kartına kavuştu. Uzmanlara göre üreticiler, tekrarlanan onarımlar sorunu çözmediğinde bazen böyle adımlar atıyor; ancak bu standart bir uygulama sayılmıyor.

Bununla birlikte bu durumda dikkat çeken önemli bir nokta var. Zotac, yeni verilen GeForce RTX 5090 ekran kartı için yalnızca 30 günlük garanti süresi belirledi. Şirket, garanti süresinin neden bu kadar kısa tutulduğuna dair herhangi bir açıklama yapmadı. Reddit kullanıcıları bu durumu farklı değerlendirdi: Bazıları destek hizmetinin cömertliğini överken, diğerleri müşterinin dört kez uğraştırılmasına dikkat çekti.