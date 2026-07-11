ASRock'ın özel koruma sistemi bile GeForce RTX 5090'ın erimesini engelleyemedi

·22·Teknoloji
ASRock'ın özel koruma sistemi bile GeForce RTX 5090'ın erimesini engelleyemedi

NVIDIA'nın en güçlü ekran kartı olan GeForce RTX 5090 ile ilgili sorunlar devam ediyor. Ağda, bu grafik işlemcinin güç konektörünün erimesiyle ilgili yeni bir vakanın detayları yayınlandı. Bu sefer durum sadece teknik bir arıza değil, aynı zamanda özel bir güvenlik sisteminin etkisizliği ile dikkat çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un bildirdiğine göre, kullanıcı MSI GeForce RTX 5090 Gaming Trio OC ekran kartını, 12V-2x6 kablosu aracılığıyla doğrudan ASRock PG1000-PSF güç kaynağına bağladı. Sistem birkaç hafta boyunca kararlı bir şekilde çalışsa da, beklenmedik bir şekilde bilgisayarda kesintiler yaşanmaya başlandı. Yapılan incelemede, güç konektörünün ve kablonun bir kısmının eridiği tespit edildi.

TempGuard teknolojisi neden yardımcı olmadı?

Bu durumun en tuhaf yanı, ASRock güç kaynağının TempGuard adlı özel bir sıcaklık izleme sistemiyle donatılmış olmasıdır. Üretici, bu teknolojinin konektördeki sıcaklığı sürekli izlemesi ve tehlikeli seviyelere ulaştığında gücü otomatik olarak kesmesi gerektiğini belirtiyordu. Ancak pratikte koruma sistemi çalışmadı.

Sahibinin ifadesine göre, bilgisayar konektörler erimeye başladıktan sonra bile çalışmaya devam etti. Kullanıcı fiziksel hasarı fark edip sistemi manuel olarak kapattı. Bu durum, modern ekran kartları için geliştirilen yeni koruma mekanizmalarının bile her zaman beklenen sonucu vermediğini gösteriyor.

İncelemeler sırasında sadece ekran kartına bağlanan kablo ucunun değil, güç kaynağı kasasındaki portun da ciddi şekilde zarar gördüğü ortaya çıktı. Güç kaynağı üreticisi, cihazı laboratuvar incelemesi için geri çağırdı. Şu an için arızanın kesin nedeni; kablonun kalitesizliği mi yoksa koruma sistemindeki bir hata mı olduğu belirsizliğini koruyor.

İlginç olan ise, bu kullanıcının yaşadığı ikinci benzer durum olmasıdır. Daha önce GeForce RTX 5090 Founders Edition ve Corsair SF1000 güç kaynağı kombinasyonunda da aynı erime sorununu yaşamıştı. Her iki durumda da ana hasar ekran kartına değil, güç kaynağına ve bağlantı kablolarına oldu.

Teknoloji meraklıları ve oyuncular için bu önemli bir uyarıdır. GeForce RTX 5090 gibi yüksek güç tüketen cihazları kullanırken, en modern koruma sistemlerine bile tamamen güvenmemek, kabloların tam oturduğundan emin olmak ve sıcaklık durumunu düzenli olarak kontrol etmek tavsiye edilir.

NVIDIAGeForce RTX 5090АСРоккТехнологияВидеокарта
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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