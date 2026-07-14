GeForce RTX 5090 ile ilgili yeni bir arıza: Bu sefer sorun güç konnektöründe değil

Dünyanın en güçlü grafik kartlarından biri olan NVIDIA GeForce RTX 5090 ile ilgili tatsız olaylar devam ediyor. Bir Reddit kullanıcısı, pahalı cihazının aniden bozulduğunu ve sürecin yüksek bir çatırtı sesi ile duman eşliğinde gerçekleştiğini bildirdi. Bu durum teknoloji dünyasında büyük ilgi uyandırıyor, çünkü bu seferki arıza sebebi önceki vakalarda olduğu gibi 12VHPWR güç konnektörünün erimesiyle ilgili değil. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

CurrentlyPooping kullanıcı adına sahip kişinin belirttiğine göre, olay Assassin's Creed Black Flag Resynced oyununu başlattıktan birkaç dakika sonra meydana geldi. Bilgisayar kasasının içinden yüksek bir çatırtı sesi duyuldu, duman çıkmaya başladı ve sistem anında kapandı. Cihazın parçalarına ayrılıp incelenmesi sonucunda, Zotac markası altında üretilen GeForce RTX 5090 ekran kartının ciddi şekilde hasar gördüğü tespit edildi.

Arızanın beklenmedik sebebi

ixbt.com'un haberine göre, yayınlanan fotoğraflarda termal hasar belirtileri güç konnektöründe değil, PCIe yuvasına yakın bir noktada, yani ekran kartının anakarta bağlanan kısmında açıkça görülüyor. Bu durum uzmanlar ve kullanıcılar arasında çeşitli tahminlere yol açtı. Henüz kesin bir sonuca varılmamış olsa da, ana suçlu olarak baskı devredeki mikro çatlaklar gösteriliyor.

Bilindiği üzere, GeForce RTX 5090 serisindeki ekran kartları devasa boyutları ve ağırlıklarıyla dikkat çekiyor. Tahminlere göre, kartın bir yıl boyunca kendi ağırlığı altında eğilmesi sonucunda devrede gözle görülmeyen çatlaklar oluştu. Tam da bu faktör, elektrik devresinde kısa devreye ve cihazın "yanmasına" neden olmuş olabilir. Bu durum, modern amiral gemisi ekran kartlarının yapısal dayanıklılığı konusundaki endişeleri bir kez daha doğruluyor.

Ağır ekran kartı sahipleri için tavsiyeler

Yüksek performanslı grafik çiplerine olan talebin yüksek olduğu göz önüne alındığında, bu durum yerel oyuncular ve tasarımcılar için önemli bir uyarı niteliğindedir. GeForce RTX 5090 gibi ağır cihazlar monte edilirken, bunların dikey konumunu destekleyen özel destek aparatlarının (support bracket) kullanılması hayati bir zorunluluk haline geliyor. Aksi takdirde, zamanla anakartın veya ekran kartının kendisinin deformasyona uğraması kaçınılmazdır.

Bu olay, en pahalı ve modern teknolojilerin bile fiziksel dayanıklılık konusunda zayıf noktaları olabileceğini gösteriyor. Henüz Zotac veya NVIDIA şirketleri bu spesifik vaka hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Ancak kullanıcılara, sistemlerini toplarken sadece güç kaynağına değil, aynı zamanda yapının sağlamlığına da ciddi şekilde dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.