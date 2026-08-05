Asus, GeForce RTX 5090 siparişini iptal edip fiyatı artırdı

·44·Teknoloji
Asus, GeForce RTX 5090 siparişini iptal edip fiyatı artırdı

Dünya genelinde amiral gemisi grafik kartlarına olan talep yüksek seyrederken teknoloji pazarında bir başka tatsız olay yaşandı. Reddit forumunda IndependentOk1031 kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kullanıcı, Nvidia'nın resmî pazar yeri üzerinden verdiği ROG Astral GeForce RTX 5090 ekran kartı siparişinin Asus tarafından tek taraflı olarak iptal edildiğini bildirdi. Bu olay, pahalı bilgisayar bileşenleri pazarındaki fiyat politikalarını ve tedarik zinciri sorunlarını açıkça gözler önüne seriyor. Ixbt.com bu durumu bildiriyor .

ixbt.com'un haberine göre alıcı, yüksek performanslı bu ekran kartını başlangıçta 4429 ABD dolarına sipariş etti; vergilerle birlikte toplam tutar 4607 dolara ulaştı. Ancak kısa süre sonra satın alma işleminin iptal edildiğine dair bir bildirim geldi. Alıcının aktardığına göre durumu açıklığa kavuşturmak için Nvidia destek hizmetine başvurdu. Burada kendisine, Asus'un fiyatları geç güncellediği için siparişi ilk fiyat üzerinden karşılayamadığı açıklandı.

Fiyatlarda keskin sıçrama

Anlaşıldığı üzere Nvidia temsilcileri, üreticiden siparişi eski koşullarla, yani önceki fiyat üzerinden yerine getirmesini istedi; ancak Asus bu talebi reddetti. Sipariş iptal edildikten sonra aynı ekran kartının fiyatı hemen 4982 dolara, vergilerle birlikte ise yaklaşık 5090 dolara yükseldi. Sonuç olarak alıcının aynı ekran kartını yeniden satın alabileceği, ancak fiyatın yaklaşık 500 dolar arttığı ortaya çıktı. Asus şu ana kadar bu durum hakkında resmî bir açıklama yapmaktan kaçınıyor.

Bu olay, ekran kartı pazarında gözlemlenen genel fiyat artışlarının yaşandığı bir dönemde meydana geliyor. Hatırlatmak gerekirse GeForce RTX 5090 Founders Edition referans modelinin başlangıçtaki tavsiye edilen fiyatı 1999 dolardı. Buna rağmen Nvidia ortaklarının sunduğu alternatif sürümlerin fiyatları son dönemde önemli ölçüde arttı. Bu artışta pazar talebinin yanı sıra bileşen maliyetlerindeki yükseliş de rol oynuyor.

Geçtiğimiz hafta Nvidia'nın ortakları için “bellek ve GPU” paketlerinin fiyatını yüzde 10–30 oranında artırdığına dair haberler çıkmıştı. Bu tür faktörler, nihayetinde yüksek performanslı grafik hızlandırıcıların sıradan tüketiciler için daha da pahalı hâle gelmesine yol açıyor. Uzmanlara göre üst düzey oyun sistemleri ve profesyonel iş istasyonları için tasarlanan bileşen pazarının yakın zamanda istikrara kavuşması beklenmiyor.

GeForce RTX 5090AsusNvidiaEkran KartlarıTeknolojiler
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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