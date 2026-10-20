Mekke'de iki Bangladeşli gelin ve damat idam edildi: Sansasyonel olayın detayları (video)

Suudi Arabistan'da iki Bangladeş vatandaşının idam cezasının infaz edilmesi, uluslararası düzeyde ve Bangladeş kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı'nın resmi açıklamasına göre, bu yıl 14 Ekim'de Mekke'deki bir camide 'uygunsuz ve ahlak kurallarına aykırı eylemlerde' bulundukları suçlamasıyla yargılanan Bangladeşli erkek — Nazrul İslam Abdül Basir ve kadın — Siti Ahtarhakkındaki ölüm cezası kraliyet kararnamesi ile infaz edildi.

Olay aslında nasıl gerçekleşti?

Resmi ve diplomatik kaynaklar durumla ilgili şu detayları açıkladı:

Caminin kutsallığını ihlal suçlaması: Suudi yetkililer, sanıkların kutsal mekanın saygınlığına ve temizliğine gölge düşüren ağır bir ahlaki suç (bazı bilgilere göre zina/uygunsuz yakınlaşma) işlediklerini belirtti. Ceza, Suudi hukukundaki 'tazir' kuralları uyarınca hakimlerin kesin kararıyla verildi;

Sosyal medyadaki söylentiler: Sosyal medyada sadece 'birbirlerini öptükleri' veya 'hamile eşinin karnını öptüğü' yönünde iddialar geniş yer bulsa da, Suudi resmi açıklamasında eylemin kesin detayları paylaşılmadı;

Evlilik durumu: Merhum erkeğin ailesi gazetecilere bu kadını tanımadıklarını ve onun oğullarının yasal eşi olmadığını bildirdi; dolayısıyla evli olup olmadıkları da şüpheli kalmaktadır.

Diplomatik kriz: Bangladeş neden öfkeli?

Bu olayın en ciddi yönü, infazın Bangladeşli yetkililerden gizli tutulması oldu:

Uyarı yapılmadan infaz: Bangladeş Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarının 14 Ekim'de idam edilmesinden ancak infaz gerçekleştikten sonra haberdar olduklarını bildirdi;

Diplomatik nota: Dakka'da Suudi Arabistan Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve Viyana Sözleşmesi'nin ihlal edildiği, konsolosluğa önceden bilgi verilmediği gerekçesiyle resmi nota verildi;

Cenazeler iade edildi: İdam edilen vatandaşların cenazeleri özel tabutlarla Bangladeş'e getirildi ve yakınlarına teslim edildi; bu durum ülke halkı ve insan hakları savunucuları arasında sert tepkilere yol açtı.

Kutsal şehirlerdeki katı yasalar

Bu trajik olay, Mekke ve Medine'ye ziyaret veya iş amaçlı giden tüm yabancı vatandaşlar için ciddi bir uyarı oldu: