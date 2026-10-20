Mekke'de iki Bangladeşli gelin ve damat idam edildi: Sansasyonel olayın detayları (video)

·6·Dünya
Mekke'de iki Bangladeşli gelin ve damat idam edildi: Sansasyonel olayın detayları (video)

Suudi Arabistan'da iki Bangladeş vatandaşının idam cezasının infaz edilmesi, uluslararası düzeyde ve Bangladeş kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı'nın resmi açıklamasına göre, bu yıl 14 Ekim'de Mekke'deki bir camide 'uygunsuz ve ahlak kurallarına aykırı eylemlerde' bulundukları suçlamasıyla yargılanan Bangladeşli erkek — Nazrul İslam Abdül Basir ve kadın — Siti Ahtarhakkındaki ölüm cezası kraliyet kararnamesi ile infaz edildi.

Olay aslında nasıl gerçekleşti?

Resmi ve diplomatik kaynaklar durumla ilgili şu detayları açıkladı:

  • Caminin kutsallığını ihlal suçlaması: Suudi yetkililer, sanıkların kutsal mekanın saygınlığına ve temizliğine gölge düşüren ağır bir ahlaki suç (bazı bilgilere göre zina/uygunsuz yakınlaşma) işlediklerini belirtti. Ceza, Suudi hukukundaki 'tazir' kuralları uyarınca hakimlerin kesin kararıyla verildi;

  • Sosyal medyadaki söylentiler: Sosyal medyada sadece 'birbirlerini öptükleri' veya 'hamile eşinin karnını öptüğü' yönünde iddialar geniş yer bulsa da, Suudi resmi açıklamasında eylemin kesin detayları paylaşılmadı;

  • Evlilik durumu: Merhum erkeğin ailesi gazetecilere bu kadını tanımadıklarını ve onun oğullarının yasal eşi olmadığını bildirdi; dolayısıyla evli olup olmadıkları da şüpheli kalmaktadır.

Diplomatik kriz: Bangladeş neden öfkeli?

Bu olayın en ciddi yönü, infazın Bangladeşli yetkililerden gizli tutulması oldu:

  • Uyarı yapılmadan infaz: Bangladeş Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarının 14 Ekim'de idam edilmesinden ancak infaz gerçekleştikten sonra haberdar olduklarını bildirdi;

  • Diplomatik nota: Dakka'da Suudi Arabistan Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve Viyana Sözleşmesi'nin ihlal edildiği, konsolosluğa önceden bilgi verilmediği gerekçesiyle resmi nota verildi;

  • Cenazeler iade edildi: İdam edilen vatandaşların cenazeleri özel tabutlarla Bangladeş'e getirildi ve yakınlarına teslim edildi; bu durum ülke halkı ve insan hakları savunucuları arasında sert tepkilere yol açtı.

Kutsal şehirlerdeki katı yasalar

Bu trajik olay, Mekke ve Medine'ye ziyaret veya iş amaçlı giden tüm yabancı vatandaşlar için ciddi bir uyarı oldu:

  • Mekke ve Harem'in dokunulmazlığı: Bu kutsal topraklarda sadece suç değil, kamu düzeni ve ahlak sınırlarını aşan her türlü davranışa karşı şeriat yasaları çerçevesinde en ağır cezalar uygulanır;

  • Tazir cezalarının ağırlığı: Yargı organları, kutsal mekanların saygınlığının ihlal edildiği durumlarda tavizsiz kararlar verme yetkisine sahiptir.

Nazrul İslam Abdül BasirSiti AhtarSuudi Arabistan İçişleri BakanlığıBangladeş Dışişleri BakanlığıMekke
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

ABD'de 50 yıldır idam bekleyen mahkum infazdan kurtulduABD'de 50 yıldır idam bekleyen mahkum infazdan kurtuldu10 Ekim 12:04İki doz ölümcül ilaç sonrası mahkum hayatta kaldıİki doz ölümcül ilaç sonrası mahkum hayatta kaldı1 Ekim 15:2272 generalın itirazı: ABD'de tartışmalı idam cezasının canlı yayını durduruldu72 generalın itirazı: ABD'de tartışmalı idam cezasının canlı yayını durduruldu16 Ekim 00:18CNN şok iddiası: 80 yıl sonra ilk kez bir Amerikan askeri kurşuna dizilecek mi?CNN şok iddiası: 80 yıl sonra ilk kez bir Amerikan askeri kurşuna dizilecek mi?6 Ekim 21:14İdam iğnesinden sonra hayatta kalan Christa Pike: ABD'de infaz durdurulduİdam iğnesinden sonra hayatta kalan Christa Pike: ABD'de infaz durduruldu1 Ekim 15:30ABD'de idamdan kurtulan mahkum bilincine kavuştu ve konuştuABD'de idamdan kurtulan mahkum bilincine kavuştu ve konuştu7 Ekim 21:01
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
38 yaşındaki kadın aynı anda dört tek yumurta ikizi erkek bebek bekliyor
38 yaşındaki kadın aynı anda dört tek yumurta ikizi erkek bebek bekliyor