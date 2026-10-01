İki doz ölümcül ilaç sonrası mahkum hayatta kaldı

ABD'nin Tennessee eyaletinde 1995 yılında işlediği cinayet nedeniyle idama mahkûm edilen Christa Gail Pike'ın infazı beklenmedik bir şekilde sonuçlandı. Kendisine iki kez ölümcül dozda ilaç enjekte edilmesine rağmen mahkûm ölmedi.

50 yaşındaki Pike, infaz odasından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Avukatları hayatta kaldığını doğruladı ancak mahkûmun sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi.

Pike'ın 1 Ekim'de idam edilmesi planlanıyordu. Ancak süreç başlamadan kısa bir süre önce ABD Altıncı Daire Temyiz Mahkemesi infazı geçici olarak durdurdu. Mahkeme, Pike'ın çocukluğunda cinsel istismara uğradığına dair iddiaların ceza sürecinde yeterince dikkate alınıp alınmadığının incelenmesi için zamana ihtiyaç olduğunu belirtti.

Başsavcılık karara itiraz ederek ABD Yüksek Mahkemesi'ne başvurdu. Daha sonra Yüksek Mahkeme infazın devamına izin verdi. Sonia Sotomayor dahil üç liberal yargıç karara karşı çıktı.

Pike'ın avukatları, infaz sürecinde müvekkillerinin "gereksiz acı" çektiğini belirterek Yüksek Mahkeme'ye acil başvuruda bulundu. Mahkûmun hayatını kurtarmaya yönelik tıbbi müdahalede bulunulmasını talep ettiler.

Pike hangi suçu işledi?

Christa Gail Pike, 12 Ocak 1995 tarihinde 19 yaşındaki Colleen Slemmer'ı öldürdüğü için hüküm giydi.

Savcılara göre Pike, Slemmer'ın erkek arkadaşını elinden almaya çalıştığından endişelenerek onu ormanlık bir alana götürdü. Cinayete o dönem Pike'ın erkek arkadaşının da katıldığı tespit edildi. O, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Pike'a ise idam cezası verildi. Daha sonra kendisine bir dizi ruhsal bozukluk teşhisi konuldu. Destekçileri, mahkûmun suçu işlediğinde 18 yaşında olduğunu, ruhsal durumunun ve çocukluğundaki ağır istismar iddialarının ceza konusunda dikkate alınması gerektiğini savundu.

Pike cinayeti işlediğini inkâr etmedi. Af talebiyle yazdığı dilekçesinde, Slemmer ile sadece tartışmak istediğini ancak durumun kontrolden çıktığını belirtti.

Slemmer'ın annesi May Martinez ise kızının ölümü için adaletin yerini bulmasını yıllarca bekledi. İnfaz sürecini izlemek için Tennessee'ye gitmeye hazırlanmıştı.

ABD'de 1976 yılında idam cezasının yeniden yürürlüğe girmesinden bu yana 18 kadın idam edildi. Bu, ülkedeki tüm infazların yaklaşık yüzde 1'ine tekabül ediyor.

Eğer Pike'ın infazı gerçekleşseydi, 2026 yılında ABD'de idam edilen 30. kişi ve Tennessee'de 200 yılı aşkın süredir idam edilen ilk kadın olacaktı.