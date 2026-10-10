ABD'de 50 yıldır idam bekleyen mahkum infazdan kurtuldu

·10·Dünya
ABD'de 50 yıldır idam bekleyen mahkum infazdan kurtuldu

ABD'nin Florida eyaleti Valisi Ron DeSantis, yaklaşık 50 yıl önce işlenen vahşi bir cinayet nedeniyle idama mahkûm edilen 74 yaşındaki William Thompson'ın infaz emrini iptal etti. Konuyla ilgili haberi New York Post gazetesi duyurdu.

Thompson'ın infazının 14 Ekim tarihinde gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi. Ancak Vali, infaza sadece beş gün kala, 9 Ekim'de infaz emrini iptal etme kararı aldı. DeSantis, bu kararın arkasındaki nedeni henüz açıklamadı.

Basında yer alan bilgilere göre, William Thompson'ın demans ve ciddi bilişsel bozukluklardan muzdarip olduğu ifade ediliyor. Mahkumun avukatı Brittney Lacy, müvekkilinin sağlık durumunun hızla kötüleştiğini belirterek acil tıbbi müdahale gerektiğini vurguladı.

Nöropsikolog Robert Ouaun'un raporuna göre Thompson, yaklaşan infazın mahiyetini ve neden bu cezaya çarptırıldığını anlayabilecek zihinsel yetilerini kaybetmiş durumda. Böylece mahkumun ruhsal ve bilişsel durumu, infaz sürecinde belirleyici bir faktör haline geldi.

Cinayet 1976 yılında işlendi

Thompson, 1976 yılında Sally Ivester adlı kadının öldürülmesi olayında suç ortağı Rocco Surace ile birlikte suçlu bulunmuştu. Soruşturma kayıtlarına göre, zanlılar kadından 200 dolar talep etmiş, ancak Ivester onlara sadece 25 dolar verebilmişti.

Bunun ardından kadına karşı vahşice davranan saldırganlar, onu zincirlerle dövmüş, sigarayla yakmış ve işkence etmişlerdi. Daha sonra annesini arayıp ek para istemesini zorla kabul ettirdiler. Ivester, aldığı ağır yaralar ve iç organ hasarları nedeniyle hayatını kaybetti.

William Thompson ilk olarak 1976'da idama mahkûm edildi. Ancak daha sonra cezası iptal edildi ve 1982 ile 1987 yıllarında infazdan kurtuldu. 1989'da ise tekrar idam cezasına çarptırıldı. O tarihten bu yana Thompson, ABD'de infaz bekleyen mahkumlar arasında yer alıyordu.

Mahkumun zihinsel durumu hukuki bir mesele haline geldi

Bilgi notu olarak; ABD Anayasası'nın Sekizinci Değişikliği, zalimce ve olağandışı cezaları yasaklamaktadır. Akıl hastalığı veya bilişsel bozukluklar nedeniyle infazının nedenini ve mahiyetini kavrayamayan mahkumların idam edilmesi konusu, bu anayasal kural kapsamındaki hukuki kısıtlamalara tabi tutulabilmektedir.

Florida Valisi Ron DeSantis'in Thompson'a yönelik infaz emrini iptal etme nedenleri henüz resmen açıklanmadı. Bu nedenle kararın hukuki ve tıbbi temellerine dair nihai bir sonuca varmak için ek bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır.

Ron DeSantisWilliam ThompsonFlorida ValisiCinayetİnfaz İptali
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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