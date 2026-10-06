CNN şok iddiası: 80 yıl sonra ilk kez bir Amerikan askeri kurşuna dizilecek mi?

ABD askeri adalet tarihinde son seksen yıldır görülmemiş emsalsiz bir durum yaşanabilir. CNN'in Pentagon kaynaklarına dayandırdığı habere göre, ABD Savunma Bakanı Pete Hegset, Fort Hood askeri üssünde kanlı bir saldırı düzenleyen Binbaşı Nidal Hasan'ın kurşuna dizilerek (idam mangası) infaz edilmesi için girişimde bulundu; Başkan Donald Trump ise bu kararlı adımı resmen onayladı.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sean Parnell konuya açıklık getirirken şunları söyledi: «2009 yılında Fort Hood'da silahsız Amerikan askerlerine ateş açan cihatçının infaz zamanını ve yerini Hegset belirleyecek. 13 kişiyi öldürdü ve 32 kişiyi yaraladı. Nihayet Hasan için ceza vakti geldi», dedi.

Fort Hood trajedisi ve 13 yıl beklenen ceza

Filistin asıllı ABD vatandaşı, ordu binbaşısı ve askeri psikiyatrist Nidal Hasan, Kasım 2009'da ABD tarihindeki en korkunç askeri iç saldırılardan birini gerçekleştirmişti:

Silahsız askerlere katliam: Hasan, üste Afganistan'a gönderilmeden önce sağlık kontrolü için sırada bekleyen silahsız silah arkadaşlarına aniden ateş açtı. Daha sonra bu eylemini, «yasadışı bir savaşta» yer almak isteyen askerlere karşı bir mücadele olarak nitelendirdi;

Felç ve mahkeme: Polisle girdiği çatışmada ağır yaralanan Hasan belden aşağısı felç kaldığı için bugüne kadar tekerlekli sandalyeye mahkum yaşıyor. 2013 yılında askeri mahkeme onu 13 kişiyi kasten öldürmek ve 32 kişinin hayatına kastetmekten suçlu bularak ölüm cezasına çarptırdı.

ABD askeri yasalarına göre, bir ordu mensubu hakkında verilen her türlü ölüm cezası ancak ülke Başkanının şahsi imzasıyla yürürlüğe girer veya hafifletilebilir.

Tarihi paralellik: 1945 Slovik vakası ve 1961'deki son infaz

Eğer Trump'ın onayladığı hüküm uygulanırsa, bu ABD ordusunda 1945'ten beri gerçekleştirilen ilk kurşuna dizilme vakası olacak:

Eddie Slovik davası (1945): Amerikan ordusunda kurşuna dizilerek infaz edilen son asker, Ocak 1945'te Fransa'da firar suçundan kurşuna dizilen Eddie Slovik'ti. İkinci Dünya Savaşı dönemindeki 50 bin firari asker arasından sadece Slovik, General Eisenhower'ın emriyle diğerlerine ibret olması için infaz edilmişti. Gazeteci Charles Glass'ın yazdığına göre, Slovik aslında kötü bir asker değildi, sadece korkudan teslim olmuştu; ailesine ise gerçekler gizlenerek eşinin cephede öldüğü söylenmişti;

1961'deki son asılma: Genel olarak, ABD askerlerine yönelik son ölüm cezası 1961 yılında infaz edilmiş ve 11 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz eden John Bennett asılarak idam edilmişti.

Böylece 60 yılı aşkın bir süre sonra ABD askeri mahkemesinin verdiği ölüm cezasının infazı tekrar gündeme geldi. Analistler, bu kararın sadece suçun cezasız kalmayacağını değil, aynı zamanda Trump yönetiminin askeri disiplin ve güvenlik konusundaki sert siyasi duruşunu da gösterdiğini belirtiyor.