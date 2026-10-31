ABD'de iki kez zehirli iğne yapılmasına rağmen hayatta kalan kadın dehşet verici detayları açıkladı

ABD'nin Tennessee eyaletinde ülkenin kriminal tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı: İdam cezasına çarptırılan 50 yaşındaki Christa Pikeadlı mahkuma zehirli iğne uygulanmasına rağmen mucizevi bir şekilde hayatta kaldı. Bir ay sonra mahkum kadın, avukatları aracılığıyla bir açıklama yayınladı ve infaz masasında yaşadığı ağır fiziksel ve ruhsal acıları ilk kez anlattı.

Pike, Tennessee'de son 200 yılda idam edilmesi gereken ilk kadındı. Durumu, zehirli iğne yoluyla infaz kararı verilip sonunda hayatta kalındığı tarihteki tek vaka olarak değerlendiriliyor.

İnfaz masasındaki dehşet: İki doz zehir neden etkili olmadı?

30 Eylül'de planlanan infaz süreci, doktorların ve yetkililerin mutlak beceriksizliği nedeniyle trajik ve dramatik bir hal aldı:

İki kat zehir dozu: Christa Pike'ın vücuduna güçlü etkili pentobarbital ilacının önce bir doz, etki etmeyince de ikinci dozunun verildiği, ancak kalbinin durmadığı anlaşıldı;

Doktorların raporu: Daha sonra uzmanlar, iğnenin damar içine değil, deri altı dokularına zerk edildiğini ve kan dolaşım sistemine yeterli miktarda ilacın ulaşmadığını belirledi;

Ağır komplikasyonlar: Zehir dokulara yayıldığı için Pike hastaneye kaldırıldığında elleri şişmiş, yutkunamaz hale gelmiş ve akciğerlerinde ağır bir iltihaplanma gelişmişti.

«Vücudum, ellerim ve ruhum acıyor»: Pike'ın ilk açıklaması

Cezaevi hastanesinde kendine gelen mahkum kadın, avukatları aracılığıyla kamuoyuna şu sözleri iletti:

«Bir ay önce, 30 Eylül'de infaz odasına ölüme tamamen hazır bir şekilde girdim. Kaderime razıydım. Ancak o günden beri acı hissetmediğim tek bir dakikam bile olmadı. Ellerim, avuç içlerim, boğazım çok acıyor, hala konuşmakta zorlanıyorum. Bu acı zihnimi ve ruhumu delip geçiyor. Bu kadar insanı böyle bir dehşete sürükleyen beceriksizlik beni ağır yaraladı».

Suç geçmişi ve 28 yıllık yalnızlık

Christa Pike, 1995 yılında, henüz 18 yaşındayken, sorunlu gençler kampında tanıştığı 19 yaşındaki Colleen Slemmer'ı işkence ederek öldürmekten suçlu bulunarak idam cezasına çarptırılmıştı. Suça karışan 17 yaşındaki erkek arkadaşı Tadaril Shipp ise reşit olmadığı için ömür boyu hapis cezasıyla kurtulmuştu.

Savunma avukatları, mahkeme sırasında Pike'ın gençliğinde ağır fiziksel ve ruhsal şiddete maruz kaldığının dikkate alınmadığını belirterek, modern standartlara göre ona idam cezası verilemeyeceğini vurguluyor. Hayatının 28 yılını tek kişilik hücrede geçirdi.

Eyalette kriz: Tüm infazlar durduruldu mu?

Bu yankı uyandıran başarısızlıktan sonra Tennessee eyaleti resmi makamları ciddi bir darbe aldı:

Moratoryum ilan edildi: Eyalet Valisi Bill Lee, durum tamamen araştırılana kadar Tennessee'deki tüm idam cezalarının infazını geçici olarak durdurma talimatı verdi;

Mahkumun kaderi belirsiz: Gazetecilerin Christa Pike'ın tekrar idam edilip edilmeyeceği sorusuna Vali: «Mahkeme aksine bir karar almadıkça, hüküm geçerliliğini korur» yanıtını verdi;

ABD'deki durum: Günümüzde ABD'nin bazı eyaletlerinde zehirli iğne ana yöntem olmaya devam ediyor (bazılarında elektrikli sandalye, gaz ve azot gazı kullanılıyor). Uluslararası Amnesty International raporuna göre, dünyanın 54 ülkesinde idam cezası türü varlığını sürdürüyor.

Bu olay, Amerikan toplumunda idam cezasının insaniliği ve tıbbi-teknik açıdan ne kadar güvenilir olduğu konusundaki tartışmaları yeni bir güçle alevlendirdi.