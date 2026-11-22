ABD'nin Teksas eyaletinde 70 yaşındaki mahkum Reynaldo Dennes'in idam süreci bir saatten fazla sürdü. Sağlık görevlileri, ölümcül ilacı enjekte etmek için uygun bir damar yolu bulmakta zorlandı. Enjeksiyon başladıktan sonra ise mahkum yaklaşık üç dakika boyunca acı içinde inleyerek Tanrı'dan ızdırabını dindirmesini istedi. Bu durum Associated Press tarafından bildirildi.

Dennes'in, Ocak 1996'da Houston şehrinde mücevher ticaretiyle uğraşan Janos Szuch'un öldürülmesi ve gasp suçuyla ilgili olarak idama mahkum edildiği belirtildi. Kendisi 1997 yılında suçlu bulunmuştu.

İnfaz, 19 Kasım günü Huntsville şehrindeki hapishanede gerçekleştirildi. Sürecin başında görevliler, mahkuma ölümcül pentobarbital ilacını vermek için damar yolu açmaya birkaç kez teşebbüs etti. Sonunda iğneler sol bacağına ve boynunun sol tarafına yerleştirildi.

İlaç verilmeye başlandığında Dennes acıdan inlemeye başladı. Tanrı'dan ızdırabını dindirmesini isteyerek, «Bu normal değil» diye defalarca tekrarladı. Ayrıca sağ bacağında şiddetli bir ağrı olduğunu söyledi.

İnfaz sürecine tanıklık eden Associated Press muhabiri Michael Graczyk, bu durumun kariyeri boyunca şahit olduğu yüzlerce infazdan keskin bir şekilde farklı olduğunu belirtti. Muhabir, mahkumun yaklaşık üç dakika boyunca acı içinde inlediğini ifade etti.

Hapishane yönetimi temsilcisi Amanda Hernandez, tüm süreçlerin belirlenen prosedürlere uygun şekilde yürütüldüğünü savundu. Hernandez'e göre mahkum, ilaç verilmeden önce de ağrıdan şikayet etmiş ve enjeksiyon yapılmayan bölgelerinin ağrıdığını söylemişti. Bu nedenle temsilci, Dennes'in acısını abartmış veya kasten acı çekiyormuş gibi davranmış olabileceğini öne sürdü.

Mahkumun sedyeye bağlanmasından 63 dakika sonra, saat 19:08'de öldüğü açıklandı. İnfaz sırasında yaşananlar, ABD'deki idam yöntemleri ve bunların insan sağlığı üzerindeki etkileri konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.