Dünyanın en güçlü orduları sıralaması açıklandı. Özbekistan kaçıncı sırada?

·18·Dünya
Dünyanın en güçlü orduları sıralaması açıklandı. Özbekistan kaçıncı sırada?

Uluslararası Global Firepower projesi, 2026 yılı için dünyanın en güçlü orduları sıralamasını açıkladı. 145 ülkenin askeri potansiyelinin değerlendirildiği listede Özbekistan 53. sırada yer alarak, Orta Asyaülkeleri arasında en yüksek sonucu kaydetti.

Sıralamada birinciliği ABD aldı. Rusya ikinci, Çin ise üçüncü sırada yer buldu. Hindistan dördüncü, Güney Kore ise beşinci sırada kaydedildi.

İlk ona ayrıca Fransa, Japonya, Birleşik Krallık, Türkiye ve İtalya girdi.

Global Firepower verilerine göre, ülkelerin PowerIndex göstergeleri şu şekildedir:

  • ABD — 0,0741;

  • Rusya — 0,0791;

  • Çin — 0,0919;

  • Hindistan — 0,1346;

  • Güney Kore — 0,1642;

  • Fransa — 0,1798;

  • Japonya — 0,1876;

  • Birleşik Krallık — 0,1881;

  • Türkiye — 0,1975;

  • İtalya — 0,2211.

Orta Asya'da Özbekistan lider

Bölge ülkeleri arasında Özbekistan 53. sırada yer aldı. Kazakistan 58., Türkmenistan 78., Tacikistan 100. ve Kırgızistan ise 109. sırada kaydedildi.

Sıralamanın en alt basamaklarında Orta Afrika Cumhuriyeti 143., Belize 144. ve Butan 145. sırada yer aldı.

Sıralama nasıl oluşturuluyor?

Global Firepower verilerine göre, sıralama hesaplanırken 60'tan fazla faktör dikkate alınıyor. Bunlar arasında askeri personel sayısı, silah ve teçhizat miktarı, finansal imkanlar, lojistik, doğal kaynaklar ve ülkenin coğrafi özellikleri yer alıyor.

2026 yılı hesaplamalarında, nüfusun internete erişim düzeyi de yeni bir faktör olarak eklendi.

PowerIndex göstergesi ne kadar küçükse, ülkenin geleneksel askeri potansiyeli o kadar yüksek kabul edilir. Teorik olarak en iyi sonuç 0,0000'dır, ancak proje açıklamasına göre pratikte bu sonuca ulaşmak mümkün değildir.

Sıralamada askeri teçhizat sayısının yanı sıra ülkenin finansal ve lojistik imkanları da hesaba katılır. Örneğin, Global Firepower verilerinde ABD'nin çeşitli görevlere yönelik uçak ve helikopterlerinin toplam 13.032 adet, uçak gemilerinin ise 11 adet olduğu belirtilmiştir.

Bununla birlikte, bu sıralama ülkelerin askeri potansiyellerini karşılaştırmayı amaçlamakta olup, her bir silah veya teçhizat biriminin savaşa hazırlık durumunu ve olası bir savaşın sonucunu tam olarak yansıtmamaktadır.

Global FirepowerÖzbekistanOrta AsyaPowerIndexAskeri Sıralama
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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